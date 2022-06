Parlamento Vasco pide ofrecer contratos "atractivos y de calidad" a los residentes en Atención Primaria de Osakidetza

EH Bildu pedía a Osakidetza con su iniciativa mejorar los contratos de los residentes para que al finalizar su formación se queden en Euskadi

VITORIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha pedido este jueves al Departamento de Salud del Gobierno Vasco preste "especial atención" a las personas que están realizando su residencia en la Atención Primaria del Servicio Vasco de Salud- Osakidetza para que los contratos que se les ofrezcan cuando terminen su trayectoria formativa sean "atractivos y de calidad, de acuerdo con la normativa vigente".

EH Bildu ha llevado al pleno de la Cámara vasca una proposición no de ley sobre la necesidad de ofrecer contratos de trabajo "estables, atractivos y de calidad" para la adhesión de residentes al sistema sanitario público de la Comunidad Autónoma Vasca.

La coalición había acordado con Elkarrekin Podemos-IU un texto que no ha salido adelante. El texto aprobado ha sido el acordado entre los grupos en el Gobierno --PNV y PSE-- con PP+Cs, que también ha sido apoyado por Vox, mientras que Elkarrekin Podemos-IU se ha abstenido y EH Bildu ha votado en contra.

En el mismo, el Parlamento Vasco ha instado al Departamento de Salud del Gobierno Vasco a que en las siguientes convocatorias, oferte todas las plazas que su capacidad formativa permite para tener "garantía de relevo generacional" entre los y las profesionales de Osakidetza en los próximos años.

Además, solicita que al término de la formación, oferte un contrato de trabajo "con la mayor estabilidad posible" a todas aquellas personas que sean necesarias para "seguir fortaleciendo" el sistema de atención sanitario de Euskadi.

También pide que preste "especial atención" a las personas que están realizando su residencia en atención primaria para que los contratos que se les ofrezcan para cuando terminen su trayectoria formativa sean "atractivos y de calidad, de acuerdo con la normativa vigente".

En el debate, la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha defendido que el Gobierno Vasco "debe asumir sus responsabilidades" ante la falta de profesionales sanitarios y "hacer todo lo que esté en su mano", cambiando el modelo de contratación, porque cree que el actual "no contribuye a hacer atractiva Osakidetza". Además, ha señalado que este modelo no solo hace referencia a los sueldos, sino que también se tiene en cuenta el número de pacientes a los que se atiende o los periodos de vacaciones.

MODELO DE AYUSO Y SAGARDUI

"El principal perdedor es el paciente, que no recibe un tratamiento adecuado y si lo recibe es gracias a sobresfuerzo de los sanitarios, que están quemados", ha asegurado antes de lamentar no haber alcanzado un acuerdo con los grupos en el gobierno porque cree que "no se atreven" a incluir en el texto medidas "concretas" para cambiar el modelo de contratación cuando "solo con palabras se consigue bien poco". "No sé si este acuerdo demuestra que Ayuso y Sagardui comparten modelo", ha afirmado.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández, por su parte, ha defendido la necesidad de abordar el debate sobre las "dificultades y empeoramiento que vive la sanidad pública en Euskadi", ya que es "el talón de Aquiles de este Gobierno" y ha subrayado que el Ejecutivo debe "dar un giro en sus políticas sanitarias".

Hernández ha afirmado que Osakidetza "no es lo suficientemente atractiva para los profesionales sanitarios" y ha apostado por cambiar el modelo de contratación para que los residentes se decidan por la Atención Primaria, pero cree que no solo se debe abordar las condiciones salariales porque "el principal problema son las cargas de trabajo y el desarrollo de su carrera profesional".

La parlamentaria de PNV Estíbaliz Larrauri ha recordado que las contrataciones de Osakidetza están "ajustadas a la normativa vigente" y sus características son acordadas con la parte sindical. "Osakidetza es lo más flexible que puede en favor siempre de los profesionales", ha indicado antes de reconocer que "aún así no se cubren todas las plazas", pero por "falta de profesionales, un problema que afecta a todas las comunidades autónomas".

ACCESO A SER FIJO CON OPE

Larrauri ha rechazado las críticas de EH Bildu y ha recordado que los contratos de los residentes "son temporales" porque la característica de ser personal fijo "solo se adquiere con la OPE". Además, ha lamentado no haber podido alcanzar un acuerdo a pesar de que su grupo "se ha movido" y ha agradecido la disposición a acordar de PP+Cs.

El parlamentario de PSE Ekain Rico ha explicado que para "asegurar el relevo generacional y estabilidad de la plantilla de Osakidetza" los socialistas apuestan por las convocatorias de Ofertas Públicas de Empleo. Asimismo, ha rechazado que los residentes no se queden en Osakidetza tras su formación por cuestiones salariales, y ha afirmado que ofrece al médico de familia que acaba de terminar su residencia un contrato de larga duración de alrededor de 3.000 euros, en un horario principalmente de mañana --de 8.00 a 15.00 horas--.

Rico ha pedido a los grupos que no han firmado el texto que caminen con el resto de grupos para "dar soluciones", y ha acusado a EH Bildu de "importarle un bledo la situación de la sanidad" porque "cuando le tienden la mano --para acordar--, la golpean y optan por la pancarta".

La parlamentaria de PP+Cs Laura Garrido ha puesto en valor el acuerdo alcanzado y cree que a pesar de que "había posibilidad de conseguir un punto de encuentro" para alcanzar un "acuerdo unánime", hay grupos que se han "enrocado en posiciones partidistas".

En este sentido, ha subrayado que el texto acordado "avanza en las soluciones necesarias ante la falta de médicos en Atención Primaria" y ha animado a EH Bildu y a Elkarrekin Podemos-IU a que se sumen al acuerdo.

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha reclamado al Gobierno "acciones concretas y menos palabras", pero ha anunciado el apoyo al texto acordado por PNV, PSE y PP+Cs porque aunque "es poco el avance, todo lo que sea avanzar" contará con el apoyo de su formación.