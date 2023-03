La película '20.000 especies de abejas' inaugurará el 21 de abril el 20 Festival de Cine y DDHH de San Sebastián

El Premio del Festival se entregará este año a la escritora y cineasta chilena Carmen Castillo



SAN SEBASTIÁN, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La película '20.000 especies de abejas', dirigida por Estíbaliz Urresola, inaugurará el próximo 21 de abril, en el Teatro Victoria Eugenia, el 20 Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián, organizado por el Área de Derechos Humanos del Ayuntamiento y Donostia Kultura.

El festival se celebrará entre el 21 y el 28 de abril en los teatros Victoria Eugenia, sede principal del certamen, y Principal y en otros escenarios de la ciudad.

La película, producida por Gariza Films (Bilbao) e Inicia Films (Barcelona), con la producción asociada de Sirimiri Films (Álava/Gipuzkoa), y estrenada en el pasado Festival de Berlín, es el primer largometraje de ficción dirigido por Estíbaliz Urresola Solaguren tras los cortometrajes 'Adri' (2012), 'Nor nori nork' (2018), 'Polvo somos' (2020) y 'Cuerdas' (2022) y el largo documental 'Voces de papel' (2016).

Está protagonizada por Sofía Otero (Oso de Plata a la mejor interpretación protagonista en Berlín), Patricia López Arnaiz, Ane Gabarain, Itziar Lazkano, Martxelo Rubio, Sara Cózar, Unax Hayden, Andere Garabieta y Miguel Garcés.

'20.000 especies de abejas' tendrá su estreno estatal en la Sección Oficial del Festival de Málaga y clausurará el Festival Internacional de Cinema d'Autor de Barcelona. La película, distribuida por BTEAM Pictures, se estrenará comercialmente el mismo 21 de abril.

IRÁN, UCRANIA Y EL SAHARA

Desde Donostia Kultura han detallado que, como todos los años, el Festival de Cine y Derechos Humanos se acercará a diversas temáticas e historias, entre otras muchas la resistencia frente al fundamentalismo islamista en Irán, la guerra en Ucrania, la historia de los harkis, soldados argelinos que combatieron en el bando del Ejército francés en la Guerra de Argelia, las migraciones del siglo XX, la actualidad del Sahara Occidental o la situación de la juventud rumana en tiempos de Ceau?escu.

Este año tendrá lugar un pequeño ciclo especial en Tabakalera, denominado 'Cine y memoria', compuesto por tres películas que "ponen en valor el poder de las imágenes para generar historia, política y/o conciencia". Se podrán ver los nuevos trabajos de Rithy Panh (Everything Will Be OK) y Mark Cousins (The March on Rome) y la película saharaui 'Wanibik'.

En las tertulias que se realizarán tras las proyecciones de las 19.00/19.30 horas se profundizará en diversos temas de actualidad, con la participación de representantes de los filmes y personas, activistas y organizaciones que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, que compartirán sus experiencias con el público.

El Premio del Festival se entregará este año a la escritora y cineasta chilena Carmen Castillo, de la que se proyectará en una sesión especial su película más conocida, Calle Santa Fe (2007), y a la que se dedica una exposición en Okendo Kultur Etxea que ya está abierta.

En la Sección Oficial del certamen se proyectarán los largometrajes 'Les Harkis' (2022), de Philippe Faucon (Francia-Bélgica); 'Interdit aux chiens et aux italiens' (2022), de Alain Ughetto (Francia-Italia-Bélgica-Suiza-Portugal); 'Mariupolis 2' (2022), de Mantas Kvedaravicius (Lituania-Francia-Alemania); 'Metronom', de Alexandru Belc (Rumanía-Francia); o 'No bears' (Khers nist, 2022), de Jafar Panahi (Irán); y 'Tetuán' (2022), de Iratxe Fresneda (España).