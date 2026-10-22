Pérez avisa de que la EHU emprende "un camino peligroso" al no renovar su convenio con CAF por sus relaciones con Israel

Archivo - El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, ha advertido de que la decisión de la EHU de no renovar un convenio con CAF por las relaciones económicas de esta empresa con Israel supone emprender "un camino muy peligroso" y que puede llevar a "contradicciones muy difíciles de salvar", por lo que ha considerado que la Universidad del País Vasco debería "reconsiderar" su decisión.

Pérez, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, se ha mostrado muy crítico con la decisión de la EHU de no renovar el convenio de colaboración vigente hasta diciembre de este año con la compañía guipuzcoana CAF por sus relaciones económicas con Israel.

La decisión responde al Código Ético de la Universidad del País Vasco, que establece que la EHU "no colaborará ni contribuirá al desarrollo o impulso de actividades bélicas o violentas", y que compromete a esta entidad a "no mantener y a romper relaciones con universidades y entidades israelíes que expresamente no muestren su rechazo a los crímenes contra la humanidad que se están produciendo en Palestina".

El consejero ha reconocido que esta decisión es "perfectamente respetable" en el ámbito de la competencia y de autonomía de la EHU. No obstante, ha indicado que desde una perspectiva jurídica, "no hay ninguna resolución que impida las relaciones comerciales de CAF con Israel".

Desde un punto de vista ético, ha considerado que la EHU emprende "un camino muy peligroso". "¿Dónde se ponen los límites? Si pensamos en empresas, ¿es CAF la única empresa que mantiene relaciones comerciales con Israel?", se ha preguntado, para recordar a continuación que "son cientos las empresas que en Euskadi mantienen relaciones comerciales con Israel y en muchos casos, además, de carácter militar".

Además, ha manifestado que "por qué" este tipo de decisiones se limita a una empresa que tiene contratos con Israel, y no a las que tienen relación con otros países como Rusia o EEUU. En este último caso, el consejero ha destacado que "sin el concurso de EEUU, lo que hace Israel sería imposible". "¿Tenemos que suprimir las relaciones académicas también con EEUU?", ha añadido.

De esa forma, ha advertido de que medidas como la adoptada en este caso "puede conducir a contradicciones muy difíciles de salvar", por lo que ha considerado que sería "conveniente" que la EHU "reconsiderara" su decisión.

"RELACIÓN MAGNÍFICA" CON EL RECTORADO

El consejero, en referencia a otras discrepancias mantenidas en los últimos meses con el rector de la EHU, Joxeramon Bengoetxea, ha afirmado que "es normal que exista una tensión entre las dos instituciones en muchas situaciones". En todo caso, ha explicado que cuando "tenga ocasión" de hablar con el rector sobre este asunto, le trasladará su opinión.

Pérez ha matizado, además, que existen "muchas cosas" en las que "no hay ninguna tensión" entre él y el rector. De hecho, y aunque ha reconocido que "puede resultar extraño oírlo", ha asegurado que mantiene "una relación magnífica con el Rectorado" de la EHU.