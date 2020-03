Una de las personas heridas en la explosión de Getxo tiene movilidad reducida y estaba en una de las viviendas afectadas

BILBAO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una de los afectados por la explosión por fuga de gas en el barrio getxotarra de Algorta es una persona impedida, con movilidad reducida, que estaba en el interior de una de las viviendas afectadas por la deflación, según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

Ambas personas heridas están siendo atendidos en el lugar y en principio se prevé que la persona no discapacitada sea evacuada a un centro hospitalario, según ha indicado la Ertzaintza, que ha asegurado también que en el caso de la otra persona herida no se sabe si será preciso o no su traslado a un hospital.

El suceso se ha producido sobre las diez y media de la mañana de este martes entre las calles Alangobarri y Euskal Herria y ha afectado a una cafetería y a la fachada y a unas viviendas de un edificio colindante.