Piden adelantar en Euskadi la vacunación a personas con discapacidad intelectual por los riesgos psicológicos que sufren

BILBAO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Síndrome de Down y otras discapacidades del País Vasco ha pedido adelantar la vacunación contra el covid-19 a personas con discapacidad intelectual por "los riesgos psicológicos y el impacto que para la salud mental supone" la situación de pandemia en este colectivo.

La presidenta de la Fundación Síndrome de Down y otras discapacidades del País Vasco, María Iturriaga, ha defendido que se debe adelantar la vacunación de las personas con discapacidad intelectual y así se lo han hecho saber a las instituciones, "sin obtener una respuesta positiva".

A su entender, las personas con síndrome de Down y otras capacidades han sido "catalogadas erróneamente" como personas "vulnerables", pero no "de riesgo", cuando, según ha apuntado Iturriaga, un reciente estudio del Centro de Regulación Genómica ha identificado factores genéticos en las personas con Síndrome de Down que "predisponen al covid-19 y un riesgo de mortalidad diez veces mayor".

"Somos numerosas las entidades que hemos solicitado con urgencia la vacunación de todas las personas con discapacidad intelectual. Así se está haciendo en otros países, comunidades autónomas y provincias", ha indicado Iturriaga.

Según ha asegurado, para las familias cuyas hijas e hijos están pendientes de la vacunación "resulta indignante ver como otros colectivos, que ni tan siquiera son vulnerables, son priorizados por otros motivos, como el caso de la selección española de fútbol".

Por otro lado, considera que "no se están teniendo en cuenta los riesgos psicológicos y el impacto que para la salud mental está suponiendo esta situación, debido a sus particulares circunstancias".

A pesar de todo, ha destacado, estas personas "están acudiendo a trabajar o a formarse" pero, sin embargo, "optan por no salir en momentos de ocio o vacaciones". Esta situación de aislamiento por "necesidades de auto-protección", ha advertido, está teniendo "de facto" importantes consecuencias, "produciendo en muchos casos involuciones en su desarrollo y necesidades adicionales de apoyo psicológico", por lo que "urge la vacunación ya".