BILBAO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Ingeteam Converters, empresa ubicada en Ortuella (Bizkaia) que cuenta con cerca de 300 trabajadores, ha alcanzado un acuerdo tras más de 20 días de huelga que contempla incrementos salariales por encima del IPC, reducción de jornada, mejoras en los derechos laborales y avances en la estabilidad del empleo.

El sindicato ELA, mayoritario en la empresa, ha destacado el incremento salarial acordado durante los cuatro años de vigencia del convenio, entre 2026 y 2029. En concreto, contempla una subida salarial equivalente al IPC más 900 euros en 2026, al IPC más un 2% en 2027, al IPC más un 1,5% en 2028 y al IPC más un 1,25% en 2029.

Además, se ha acordado una reducción de jornada para el conjunto de la plantilla, que alcanzará las 20 horas para las personas que trabajan a jornada partida, así como mejoras en las licencias y permisos, garantías de aplicación del convenio y la incorporación del contrato de relevo.

Desde ELA han destacado que el acuerdo es "fruto de la organización, la unidad, el compromiso y la determinación de una plantilla que, mediante la huelga, ha conseguido avances sustanciales en sus condiciones de trabajo".