Archivo - Trabajadores de la plantilla de Tubos Reunidos en una protesta - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Tubos Reunidos Premium Threads (TRPT), ubicada en Iruña de Oca (Álava) ha denunciado que la Administración Concursal de la compañía les ha comunicado que no podrá hacer frente al pago de las nóminas correspondientes al mes de noviembre a su vencimiento por "insuficiencia de fondos disponibles".

La representación sindical ha afirmado, a través de un comunicado, que resulta "especialmente grave" que, de las tres empresas del grupo Tubos Reunidos --que se encuentra en concurso de acreedores--, únicamente los trabajadores de TRPT hayan recibido este aviso, por lo que ha exigido una explicación sobre los criterios que se están aplicando para atender las obligaciones salariales de cada sociedad.

Asimismo, el comité ha criticado que la notificación se haya realizado "exclusivamente mediante un correo electrónico", sin una explicación directa ni garantías sobre cuándo se abonarán los salarios.

Según ha señalado, la Administración Concursal reconoce en su escrito un ·deterioro progresivo" de la tesorería y asegura que las cantidades pendientes mantendrán su prioridad legal dentro del concurso para ser satisfechas cuando haya liquidez, aunque "no se concreta ningún plazo".

Los representantes sindicales han subrayado que este impago contrasta con la información comercial difundida por el grupo Tubos Reunidos el pasado 12 de noviembre, cuando anunció pedidos por valor de 26 millones de euros en octubre para las plantas de Amurrio y Trápaga, además de un nuevo contrato de 3.100 toneladas para Amurrio en noviembre.

TRANSPARENCIA

Dado que TRPT depende exclusivamente de Tubos Reunidos Group (TRG), la plantilla ha reclamado "transparencia" sobre la situación real de tesorería y la gestión de los recursos del grupo.

"Consideramos absolutamente inaceptable que las personas trabajadoras tengan que asumir las consecuencias de una situación empresarial de la que no son responsables", ha advertido el comité, que ha instado al administrador concursal a ofrecer explicaciones sobre las gestiones realizadas para proteger la actividad industrial y los derechos económicos de los empleados.

El Comité de Empresa ha exigido que se agoten todas las vías para garantizar la continuidad de la planta y el mantenimiento del empleo tras "meses de incertidumbre" por el proceso de venta de las unidades productivas, al tiempo que ha pedido a las instituciones implicadas que "no permanezcan al margen" de un conflicto que afecta a decenas de familias y al futuro industrial de la comarca.