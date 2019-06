Plataforma por un Abando Habitable pide al Obispado un "urbanismo ponderado" en relación con el bienestar del barrio

Publicado 29/06/2019 13:50:18 CET

BILBAO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Vecinal por un Abando Habitable y Saludable ha pedido al Obispado de Bilbao un "urbanismo ponderado" en relación "con las necesidades y el bienestar" del colegio Cervantes y de la zona donde tiene previsto ubicar su proyecto Bizkeliza Etxea.

A través de este proyecto, el Obispado pretende reunir en un mismo equipamiento los servicios pastorales, socio-caritativos, culturales y educativos que actualmente se ubican en doce lugares diferentes. Bizkeliza Etxea su ubicaría en la finca que actualmente alberga la Escuela de Magisterio BAM, donde también se tiene previsto construir un hospital de Mutualia.

La Plataforma viene reclamando que se replantee este proyecto para buscar soluciones que compatibilicen las necesidades del Obispado con las del barrio y el colegio Cervantes, -situado cerca de la Escuela de Magisterio- y se pueda disponer de espacio para uso público en la zona.

Sus integrantes, que han remarcado que la propiedad del suelo urbano está sujeta a derechos y obligaciones como cualquier otro tipo de propiedad, han asegurado que "nadie niega al Obispado de Bilbao su deseo de sumarse a la modernización de Bilbao".

A su juicio, está "en su mano el entender tal modernización como quiera", siempre que "los procedimientos utilizados para ello se ajusten a derecho y a los mecanismos de transparencia a que obligan los asuntos relativos a la ciudad y a su urbanismo, es decir, a la forma en que esos habitantes conviven en los espacios público y privado".

Según han destacado, es "del todo comprensible" que el Obispado quiera reunir en un solo lugar todos los servicios que ahora tiene diseminados por el territorio y que haya pensado en esa finca como el "lugar idóneo" para "ejercer su derecho" a construir un edificio en el que concentrar sus actividades.

Sin embargo, han indicado que los vecinos y el AMPA del Colegio Cervantes también tienen "derecho a expresar sus aspiraciones y anhelos respecto a un lugar que, de ocuparse tal como se prevé, introduciría profundos cambios en el modo de vida del barrio".

"No niegan los derechos del Obispado, tan sólo manifiestan lo que les gustaría que ocurriera, un uso diferente cuya pertinencia justifican con razones que se podrán compartir o no, pero que no carecen de sentido común. Frente al 'urbanismo estratégico' -grandilocuente concepto que aquí enmascara un edificio masivo- se pide un 'urbanismo ponderado' en relación con las necesidades y el bienestar del Colegio y la zona", han subrayado.

La Plataforma ha manifestado que, más allá de escuchar que el proyecto 'está dentro de la ley', lo que a los vecinos y al AMPA les gustaría es "conocer si lo argumentado en su día por el Obispado ante el Ayuntamiento, a la hora de solicitar el cambio de calificación del suelo urbano de su propiedad, se ajusta exactamente a lo que ahora pretende realizar".

En este sentido, ha asegurado que "existe la sospecha" de que ante el Ayuntamiento declaró que llevaría a cabo un proyecto determinado, en base al cual se consideró pertinente la recalificación urbanística, y que "ahora, lograda la recalificación, ese proyecto ha cambiado sustancialmente, con lo que las razones que fundamentaron el cambio en el Plan General de Ordenación Urbana han dejado de avalar la decisión municipal tomada".

"Parece que alguien mintió o no dijo toda la verdad acerca de lo que pretendía o que alguien miró para otro lado al recalificar", ha añadido.

A su juicio, si fuera así, habría "sustancia suficiente" para impugnar judicialmente la decisión urbanística, ya que, en su opinión, podría tratarse de un "supuesto engaño a la administración pública".

"En consecuencia, el proyecto de edificación en ese solar y la venta a una mutua privada de la mitad de lo que se quiere edificar quedaría severamente cuestionado", han señalado. Por ello, la Plataforma ha invitado, tanto a la Constructora Murias como a Mutualia y al Obispado a "recapacitar y replantearse sus intenciones".

MANIFIESTO CONJUNTO DE TRES ASOCIACIONES

Por otra parta, la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública (AVPIOP), Áncora (Agrupación Cívica para la Conservación del Patrimonio, en San Sebastián) y la Asociación Vecinal por un Abando Habitable y Saludable de Bilbao han elaborado un manifiesto conjunto 'Por la protección de las ciudades, el patrimonio arquitectónico y la obra pública en Euskadi'.

En el manifiesto muestran su preocupación por lo que consideran una "peligrosa deriva" que, desde instancias municipales y forales, tiende a facilitar "la concesión de cuantos permisos se solicitan para la demolición de inmuebles que fueron diseñados por arquitectos relevantes o de tipologías singulares, la colmatación en altura de edificios cuya configuración original es de planta baja más una, las desafortunadas intervenciones de rehabilitación y la eliminación de los escasos espacios abiertos que aún perviven en las ciudades vascas".

En este sentido, entre otros casos, citan "la especulativa y anti-ecológica ocupación" del patio del colegio de las Carmelitas (actual BAM), en el barrio de Abando en Bilbao.