El Pleno alavés pide a la Diputación poner en marcha una plataforma tecnológica de información vial en tiempo real

Pleno de las Juntas de Álava - JJGG ÁLAVA

VITORIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Juntas Generales de Álava ha instado a la Diputación Foral a poner en marcha una plataforma tecnológica de información vial en tiempo real que integre, mediante herramientas digitales y paneles de mensajería inteligente, datos actualizados sobre "la climatología adversa, el estado operativo de las vías y la localización exacta de obras en curso".

EH Bildu, Partido Popular y Elkarrekin Araba han secundado una enmienda transaccional del PP y Elkarrekin a una proposición original de los populares, que ha contado con el voto contrario del Gobierno Foral (PNV-PSE), en el pleno ordinario celebrado este miércoles en la Cámara alavesa.

"CRONOGRAMA DE LICITACIÓN"

Además, las Juntas Generales de Álava piden a la Diputación presentar un cronograma de licitación y ejecución de intervenciones estructurales en los tramos identificados como críticos. Dicho calendario deberá detallar los plazos de ejecución de las obras, la dotación presupuestaria asignada y los indicadores de impacto previstos para cada intervención técnica de mejora y conservación.

Asimismo, el texto aprobado insta a la institución Foral alavesa a hacer público el informe anual sobre siniestralidad vial correspondiente a los años 2024 y 2025; así como a señalizar adecuada y específicamente los Tramos de Concentración de Accidentes recogidos en el Estudio de Accidentalidad en el Territorio Histórico de Álava.

Por último, solicitan a la Diputación poner en marcha un plan para "la reducción de riesgos y siniestralidad en las carreteras alavesas", que incida en medidas que incluyan la mejora de la señalización en las carreteras de la red foral y la reducción de situaciones de riesgos en adelantamientos y cruces.

En este sentido, le piden disposición de colaborar con el Gobierno Vasco en las campañas de concienciación, en las que se aborden la "conducción responsable y la moderación de la velocidad" en los desplazamientos habituales diarios de la población alavesa usuaria de la red foral.