PNV advierte a Sánchez que el derecho a la autodeterminación "terminará por encontrar vías de ser ejercido"

BILBAO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Política Institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el "derecho de los pueblos a decidir libre y democráticamente su futuro, mediante procedimientos legales y acordados, terminará por encontrar vías de ser ejercido".

En un artículo publicado en su blog, recogido por Europa Press, el representante jeltzale se ha referido a las afirmaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al respecto de que "no habrá referéndum de autodeterminación" en Cataluña. "No lo habrá, salvo que nos convenzan de cambiar el artículo dos de la Constitución. Pero ya les digo yo que el PSOE que me honro en liderar nunca jamás lo aceptará", añadió.

En este sentido, Mediavilla defiende que la utilización en política de "pronunciamientos rotundos no es la mejor manera de invocar al diálogo o a la concordia" y añade que "las promesas categóricas tampoco garantizan la firmeza pétrea de un compromiso inmutable".

"Si alguna parte puede enrocarse en negar el ejercicio del derecho a la autodeterminación por no admitir tal principio en su concepto de ordenamiento jurídico, otros también estamos legitimados en sostener la tesis contraria", argumenta Mediavilla.

En esta línea, sostiene que Pedro Sánchez "podrá pensar lo que quiera", pero los nacionalistas vascos están "persuadidos de que el derecho de los pueblos a decidir libre y democráticamente su futuro, mediante procedimientos legales y acordados, terminará por encontrar vías de ser ejercido". "Con o sin modificación constitucional. Tiempo al tiempo y respeto a los procedimientos democráticos", indica.