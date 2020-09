PNV cree que en Euskadi "nada justifca una huelga en estos momentos", porque es tiempo de "certezas y seguridad"

Asegura que los centros escolares son "de los lugares más seguros", y llama a la responsabilidad porque hay "espacio para la solución"

BILBAO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PNV de Bizkaia, Itxaso Atutxa, cree que, "en estos momentos, en Euskadi nada justifica una huelga" como la convocada este martes por la totalidad de los sindicatos de la enseñanza para reclamar una vuelta a las aulas "segura", y ha destacado que es tiempo de "generar certezas y seguridad". Además, ha asegurado que los centros escolares son "de los lugares más seguros", y ha emplazado a la responsabilidad porque "hay espacio para la solución".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Atutxa ha considerado que, "desde el más absoluto respeto al derecho a la huelga", esta "no está suficientemente justificada". "Ya

había prevista una 'primavera caliente' antes de que la covid llegará y creo que este es el episodio pospuesto de aquellas intenciones".

En este sentido, ha recordado que parte de los sindicatos convocantes son de ámbito estatal, que también están presentes en otras áreas geográficas, incluso en Navarra, donde existe una situación "más o menos parecida y con críticas más o menos parecidas a las administraciones competentes", no se ha recurrido al paro.

Tras apuntar la distinta actitud en Euskadi, que "se está diferenciando, pero no en positivo", ha dicho que hay algunos sindicatos, "especialmente los que tienen una adscripción ideológica más abertzale, que habitualmente lo hacen como arma política".

Itxaso Atutxa, que ha subrayado que en otros lugares hay medidas "más laxas", ha afirmado que no ha habido "portazo" por parte del nuevo consejero de Educación, Jokin Bildarratz, "ni muchísimo menos". "Hemos visto que el nuevo consejero recién estrenado lo primero que hizo fue sentarse a la mesa, pero esa disposición la hemos visto también antes", ha añadido.

En esta línea, ha apuntado que los primeros protocolos para la vuelta a las clases son de finales de junio y se ha hablado en agosto. "Yo creo que, haciendo una comparación con lo que está pasando en otros lugares, en este momento en Euskadi nada justifica una huelga", ha reiterado.

"Son tiempos más de generar certidumbres en una época en la que no hay grandes certezas, pero, sobre todo, también de generar esa seguridad que necesitamos para los niños que necesitan escolarizarse después de tantos meses, que es una cuestión, no solo pedagógica, sino también social, de igualdad entre esos niños", ha manifestado.

LUGARES SEGUROS

A su juicio, en la actualidad, los centros escolares son "de los lugares más seguros". Por ello, ha animado a "seguir trabajando en esos protocolos y mejorando esa situación de seguridad".

La presidenta del BBB ha aplaudido que los servicios mínimos de la limpieza hoy sean del 100% en los centros educativos porque se está ante una pandemia mundial. A su entender, "siempre hay un espacio para la solución política y también lo tiene que haber en lo laboral", pero ha pedido "responsabilidad". "Hay que seguir hablando", ha manifestado.

La dirigente jeltzale ha recordado que, mientras no haya vacuna, habrá que ir adaptando protocolos "cada día para ir mejorando". En cuanto a la actitud sindical con un Gobierno Vasco recién constituido, ha apuntado que no es que no le hayan dado cien días de margen, sino ni una semana. "Tampoco lo han hecho otras veces, casualmente con el Lehendakari Urkullu, pero es algo a lo que estábamos acostumbrados", ha concluido.