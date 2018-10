PNV cree que la voluntad de Sánchez es agotar la legislatura y que debe intentarlo porque "para eso fue elegido"

Publicado 17/09/2018 9:55:24 CET

Afirma que el Parlamento no puede llegar a examinar la tesis doctoral de Sánchez y cree que ahora Casado y Rivera deben enseñar sus trabajos

BILBAO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha quitado importancia al hecho de que este pasado domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descartara un adelanto electoral y ha considerado que su voluntad es agotar la legislatura, algo "que debe intentar" porque "para eso fue elegido".

Además, ha asegurado que el Parlamento no puede llegar a examinar la tesis doctoral de Sánchez ni de nadie, y cree que ahora los líderes del PP y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, respectivamente, deben enseñar sus másteres o doctorados.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que el presidente del Ejecutivo del PSOE, al dejar en manos de los grupos políticos que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy la posibilidad de agotar la legislatura, hizo lo que hubiera hecho él, "quitarse de encima tener que dar una respuesta".

"Creo que ni él mismo sabe cómo va a evolucionar la legislatura y, lógicamente, no va a comprometerse en una fecha", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que "claro que necesita el apoyo del resto de los grupos para sacar las cuestiones más importantes básicas para sustentar el mandato hasta el final".

"Yo creo que su voluntad es agotar la legislatura, pero, en estos momentos, estamos en un tiempo que tiene que aclarar bastantes cosas, sobre todo, de cara a un posible proyecto de Presupuestos que vaya a presentar el Gobierno y qué posiciones van a tomar los grupos políticos que van a tomar los grupos políticos que apoyaron la moción de censura".

"Lo vamos a ver de aquí a dos meses, y a partir de ahí, supongo que tomará sus decisiones, pero a lo que sí se comprometió con nosotros en el propio debate de la moción de censura, es a consultarnos antes de tomar cualquier decisión. Confiamos en que cumpla su palabra", ha dicho.

A su juicio, Pedro Sánchez debe intentar agotar el mandato porque "para eso fue elegido". Respecto a la postura del resto de grupo que apoyaron la moción de censura, ha apuntado que, aunque ve "muchas brumas en el horizonte", desde la semana pasada es "algo más optimista".

TESIS Y MÁSTERES

Aitor Esteban cree que no está zanjado el tema de las tesis y los másteres de los líderes políticos, y ha señalado que todo esto le produce "una tremenda tristeza porque se está convirtiendo en ataques personales y eso va a embarrar mucho la discusión política".

Además, considera que "ahora la política está en el tejado de Casado y de Rivera también", porque Sánchez ya ha presentado su tesis. En todo caso, ha explicado que no se puede llegar a que el Parlamento "examine la tesis doctoral de alguien o el máster de alguien".

"Lo tendrá que hacer el que lo tenga que hacer, la Universidad o la organización correspondiente, pero no el Parlamento. Si hay dudas sobre estos asuntos y ya que nos hemos metido hasta este punto, si a algunos les ha tocado aclarar, los demás lo tendrán que hacer, claro", ha manifestado.

Preguntado por si copiar una tesis es motivo de dimisión, ha recordado que en Alemania lo fue. En cuanto a decir que tienes un doctorado si no lo tienes, ha precisado que ahí habrá que ver "la línea ética que tiene cada uno, pero sí vas a ofrecer un flanco al adversario político".

"Hay algunos países de corriente más anglosajona en los que mentir es un hecho no tolerable en política, aunque en el Estado español no lo hemos visto hasta ahora, pero sí es verdad que se están produciendo algunas dimisiones que antes no pensábamos que podrían haber ocurrido", ha indicado.

(Habrá ampliación)