PNV defiende que Vitoria tiene que marcar el ritmo a Euskadi y presenta la hoja de ruta 'Plan Gasteiz Capital'

El candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, ha defendido que Vitoria-Gasteiz tiene que marcar el ritmo a Euskadi y ha presentado el programa 'Plan Gasteiz Capital' elaborado por el PNV, un decálogo de 10 propuestas con medidas como ampliar el Hospital de Txagorritxu o impulsar Foronda como referente para vuelos transoceánicos. "La nueva Euskadi empieza por la Gasteiz del futuro y la queremos construir con todas y todos vosotros. Tenemos la hoja de ruta definida y al mejor equipo para llevarla a cabo", ha asegurado.

Pradales ha estado acompañado este martes por el cabeza de lista por Álava, Joseba Díez, y la número dos de la lista alavesa, Nerea Melgosa, en la presentación del 'Plan Gasteiz Capital', un decálogo de compromisos para "sentar las bases de la capital vasca del futuro".

En el acto, que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria del lehendakari Ardanza, Pradales ha tenido un recuerdo para "uno de los grandes referentes de la política vasca". "Humanista convencido. Se enfrentó a los años de plomo y de profundísima crisis industrial, se dejó la piel, dio la talla y nos legó una Euskadi mejor", ha destacado.

Asimismo, ha recordado que hace mes y medio estuvo en su casa, le pidió consejo, y Ardanza le dijo que "cuidara" de Álava. "Todos los territorios vascos son igualmente importantes, independientemente de población o tamaño; todos aportan su propia identidad y capacidades a Euskadi, eso nos hace fuertes y singulares", ha resaltado de su conversación con Ardanza.

También ha destacado que le recordó que abogaba por tener en sus gobiernos consejeros y consejeras de todos los territorios vascos, "y también algún navarro", para trabajar por una Euskadi "plural y diversa".

PLAN PARA VITORIA

Pradales ha indicado que el PNV incluye en su programa el 'Plan Gasteiz Capital', un decálogo de 10 propuestas concretas con medidas como abrir el nuevo ambulatorio del Casco Viejo, ampliar el Hospital de Txagorritxu para incrementar y mejorar los servicios y revisar el mapa de los PAC en la ciudad para "valorar la necesidad de abrir nuevos y garantizar más profesionales médicos en los ya existentes".

En materia de conectividad, plantea que Foronda sea "el aeropuerto de referencia para las conexiones transoceánicas y de mercancías", y se ha comprometido a "trabajar sin descanso para conseguir la competencia en gestión aeroportuaria, como recoge el Estatuto de Gernika y se comprometió a cumplir el Gobierno del presidente Sánchez".

También plantea desarrollar la 'Autopista Ferroviaria Lille-Vitoria-Gasteiz", con la construcción de la Plataforma Multimodal de Jundiz y "lograr que Gasteiz se suba al tren de la Alta Velocidad, una necesidad de primer orden para la ciudad, para el País, y un compromiso en firme del PNV".

Sobre la industria y Economía, quiere crear un nuevo campus de actividad I+D en el Parque Tecnológico de Álava y poner en marcha el Centro de Fabricación Avanzada en Mercedes, entre otras medidas. El plan incluye la ampliación y mejora del Teatro Principal, la creación de un nuevo memorial 3 de marzo para "preservar y honrar la memoria histórica".

El candidato del PNV cree que "la nueva realidad social y criminológica de Euskadi exige nuevas respuestas" y que las instituciones "se adapten" y ha abogado por poner en marcha el nuevo Plan de Seguridad de Euskadi, implementándolo primero en Vitoria.

SERVICIOS DE CERCANÍAS

Tras afirmar que la transferencia de trenes de cercanías "abre nuevas posibilidades", se ha comprometido a estudiar la puesta en marcha nuevos servicios de cercanías en Álava entre Araia y Vitoria-Gasteiz, y entre Vitoria-Gasteiz y Manzanos (Ribera Baja).

"Gasteiz tiene que marcarle el ritmo a Euskadi. Un lugar en el que poder hacer un buen proyecto de vida y desarrollarse como persona. Mejorar la calidad de vida de todas y todos los vascos es nuestro objetivo. La nueva Euskadi empieza por la Gasteiz del futuro y la queremos construir con todas y todos vosotros. Tenemos la hoja de ruta definida; tenemos al mejor equipo para llevarla a cabo, un equipo joven, con experiencia, con ilusión; el día está señalado. Hagamos realidad el Plan Gasteiz Capital", ha pedido.

Pradales ha destacado que el PNV cuenta con un programa electoral "exigente e inconformista" para "construir la nueva Euskadi del futuro; una nueva Euskadi con más y mayor bienestar".

En este sentido, ha subrayado que esto se traduce en "tener garantizado uno de los mejores sistemas de salud pública y universal de todo Europa"; los "mejores cuidados" para los mayores o dependientes; nuevas industrias y empleos de calidad; y seguridad en las calles y barrios.

El candidato a lehendakari ha recordado la "triple agenda" que plantea el PNV, que incluye una "nueva agenda del bienestar, para dar respuesta a las demandas sociales que tiene la sociedad vasca"; una nueva agenda global que "permita crecer como país en el contexto internacional, para ser protagonistas y tener voz propia en las mesas de Europa"; y una nueva "agenda humanista que dé herramientas para luchar contra las nuevas injusticias y desigualdades sociales que están surgiendo".

Según ha señalado, el programa electoral del PNV incluye "10 grandes compromisos de país y 575 medidas concretas" para "dar respuesta a las demandas de la gente y un compromiso firme con el bienestar". "Un contrato que firmamos con la sociedad vasca para cumplirlo porque nosotras y nosotros en el PNV cumplimos lo que prometemos; esa es nuestra manera de hacer las cosas. Hacerlas bien, sin prometer imposibles. Modelo PNV", ha defendido.

"AVANZAR O RETROCEDER"

El cabeza de lista del PNV por Álava, Joseba Díez Antxustegi, por su parte, ha advertido de que estas elecciones se debe decidir entre "avanzar o retroceder; seguir mejorando o arriesgar lo que tenemos". "Debemos avanzar, y debemos hacerlo sin experimentos, sin improvisar y sin arriesgar lo que tenemos, porque lo que está en juego el próximo 21 de abril es el futuro de la sociedad vasca", ha insistido.

Asimismo, ha sostenido que el "bienestar" actual "es fruto de la apuesta del PNV por generar riqueza, por crear puestos de trabajo y por tener aquí en Euskadi los recursos suficientes para ofrecer buenos servicios públicos que garanticen el bienestar". No obstante, ha advertido de que "el bienestar presente no es garantía de bienestar futuro" y es necesario "trabajar para mantenerlo".

"Vamos a ofrecer sólo aquello que podemos cumplir y no vamos a prometer imposibles. No somos de esos que le dicen a la gente lo que quiere oír. Nosotras y nosotros no prometemos, nos comprometemos. No somos de palabrería, somos de hechos", ha resaltado.

"ALTOS NIVELES DE BIENESTAR"

La número dos por Álava, Nerea Melgosa, ha defendido que "el PNV es quien lidera las políticas familiares, políticas vanguardistas que han situado a Euskadi en los más altos niveles de bienestar" y ha afirmado que es necesario "ayudar y acompañar a la juventud para que pueda iniciar dignamente sus proyectos de vida" y si deciden tener hijos, "ofrecerles las herramientas adecuadas para una conciliación corresponsable".

Además, ha subrayado que en el PNV trabajan "desde hace años en romper los techos de cristal" y ha pedido al candidato a lehendakari que los haga "añicos" para conseguir "igualdad de oportunidades laborales" para hombres y mujeres.

"Hablamos de buenos salarios, de buenas condiciones laborales que sean flexibles para conciliar la vida laboral y la personal. Hablamos de apoyar la creación de empleo de calidad para que las personas jóvenes no tengan que sufrir los obstáculos que tuvimos nosotros y nosotras", ha señalado.