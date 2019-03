PNV descarta "absolutamente" unas autonómicas anticipadas y cree que Euskadi se ha contagiado de la política española

Publicado 29/03/2019 9:40:04 CET

Cree que no habrá mayoría absoluta de la derecha, y que, si Sánchez quiere gobernar, tendrá que afrontar el tema catalán y el nuevo estatus vasco

El responsable institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha descartado "absolutamente" que haya unas elecciones autonómicas anticipadas, y cree que Euskadi se ha contagiado de la política española, pero cree que "la triada" (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP), formada por la oposición en el Parlamento vasco, que ha calificado como 'frente el no', es "insostenible" en el tiempo.

Además, ha considerado que no habrá mayoría absoluta de la derecha en el Estado, aunque ha advertido de que Vox --al que se ha referido como los 'Leónidas y espartanos de Abascal'-- será "la gran sorpresa" porque existe "mucho voto oculto", y afirmado que, si Pedro Sánchez quiere volver a gobernar, tendrá que afrontar el tema catalán y el nuevo Estatus vasco.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Mediavilla ha señalado que los rumores de adelanto electoral en Euskadi "es un síntoma más de la política general que se vive en el Estado" y que ha habido "un ámbito de contagio en la Comunidad Autónoma Vasca".

"Creo que es una polémica en la que determinados medios pueden estar entretenidos, pero es estéril. La decisión está siempre en manos del lehendakari y no creo que, hoy por hoy, esté por la labor de convocar elecciones autonómicas anticipadas, entre otras razones, porque tiene fortaleza y equipo para llevar adelante su programa de Gobierno y las medidas legislativas que tiene comprometidas allí", ha apuntado.

Según ha apuntado, "otra cosa es que haya una situación política de enfrentamiento total como se está dando en este momento", pero cree que "es flor de una coyuntura". "Yo descartaría absolutamente esa hipótesis", ha manifestado.

El dirigente jeltzale ha asegurado que ahora mismo esto "no tiene ningún fundamento". "Vamos a ver cuál es el nuevo dibujo en la política del Estado, cuál es el dibujo de las nuevas mayorías que se van a dar en el conjunto institucional de Euskadi, tanto a nivel municipal, como a nivel territorial y del Parlamento navarro, para ver si la situación actual de bloqueo que se da en el Parlamento Vasco, o la situación de los partidos políticos de la oposición, hay alguna capacidad de ajuste a las nuevas coyunturas", ha dicho.

A su juicio, "cada momento tiene su ventana de oportunidad" y se verá "pasadas las elecciones en qué circunstancias" está Euskadi. En esta línea, ha dicho que las tres fuerzas de la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP) "parecen haber conformado 'el frente del no', no a los presupuestos, no a las medidas del Gobierno, no a la modificación de la RGI e incluso no a la hipótesis" de adelanto de comicios.

"Parece ser que el 'no' es el elemento que nos une. Resulta llamativo que un PP, una izquierda abertzale y un Elkarrekin Podemos lleguen a una sintonía tal que música y letra afinan permanentemente en el Parlamento Vasco. Pero creo que esa situación es pasajera porque es insostenible que esa 'triada' continúe, por lo menos, en los mismos parámetros mucho tiempo", ha añadido.

En este sentido, ha vaticinado que el PP "va a tener los peores resultados de su historia y va a ser el menos popular de los que hay en Euskadi". "En virtud de ese resultado, algo se tendrán que reformular, también la izquierda abertzale", ha manifestado.

Koldo Mediavilla ha señalado que este viernes ha visto en las calles de Bilbao "carteles de su ámbito crítico, en el que pedía la abstención para las próximas elecciones". "Es decir, quieren parecerse al PNV, pero, para eso, necesitan zumbarle", ha apuntado.

Sin embargo, ha dicho que no saben si quieren apoyar a Sánchez, "si le quieren derribar o qué es exactamente lo que pretenden". "Yo creo que están en una esquizofrenia permanente, pero en algún momento se tendrán que hacer mayores. Llegar tarde a todos los escenarios político ha sido, hasta ahora, su elemento referencial. A ver si, por una vez, llegan a una cita y a un marco político", ha señalado.

ELECCIONES GENERALES

Mediavilla ha recordado que quedan quince días para el inicio de la campaña de las elecciones generales y se siente "absolutamente abochornado por cómo está evolucionando" porque cada día hay "una ocurrencia, una falsedad, cualquiera puede decir cualquier cosa, cualquier barbaridad, sin tan siquiera ruborizarse".

Según ha indicado, el PNV se encuentra "en una situación positiva y potente". "Creemos que tenemos fortaleza, que nuestro bagaje en la última legislatura en relación a la defensa de los intereses de Euskadi nos ha traído a una posición de firmeza de cara al electorado y vemos la posibilidad de incrementar nuestra representación en el Parlamento español", ha apuntado.

Sus objetivos son, por un lado, "seguir defendiendo el ámbito vasco, la agenda vasca, y en segundo lugar, ser decisivos y decisorios en materias fundamentales para la convivencia, el diálogo y desatascar los grandes problemas que se viven en el conjunto del Estado".

No obstante, ha destacado que todavía no ha empezado la campaña y "alguien ya estaba vendiendo quién va a ser ministro de asuntos exteriores o ministro de Educación y Universidades", en alusión al cruce de declaraciones entre Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Cs).

"Primero tendrán que cazar el oso. No sé si con las armas que promete Abascal o cómo. Pero tendrán que dar los números. Yo creo que, al final, ese miedo que podía existir a que la triple derecha viera una mayoría absoluta en el próximo Congreso de los Diputados se está desvaneciendo por errores propios y eso va a provocar que la aritmética juegue un papel fundamental", ha explicado.

En esta línea, ha apuntado "que habrá que ver hasta dónde suben unos y hasta dónde llegan otros". "Yo creo que la gran sorpresa va a ser 'Leónidas y los espartanos' de Abascal, que tienen mucho voto oculto que no está surgiendo en las encuestas porque la gente es pudorosa a la hora de decir que va a votar a la extrema derecha, pero, teniendo en cuenta toda la campaña que, desde Casado y desde Rivera se está haciendo con los temas que Vox lanza a las redes sociales, creo que va a ser una de las grandes sorpresas de esa campaña", ha considerado.

SÁNCHEZ

Por ello, cree que el PNV va a ser "decisorio a la hora de determinar diálogo, tolerancia y negociación". En cuanto a la posibilidad de que gane Pedro Sánchez y los catalanes pueden darle la espalda, ha afirmado que "la aritmética puede ser diabólica".

"Yo creo que Pedro Sánchez, en la medida en que opte a revalidar su puesto de presidente español, tendrá que asumir que, de una vez por todas, tiene que tomar decisiones de gran calado en un tema tan sangrante y tan en carne viva como es la administración territorial, el reconocimiento plurinacional y solucionar la grave herida catalana. Y, en su caso, dar un nuevo acomodo al nuevo estatus de autogobierno en el País Vasco", ha apuntado.

A su entender, si no se avanza en esas cuestiones, "difícilmente se puede avanzar en una opción de Gobierno con visos y garantías de continuidad".