PNV dice que ha "dejado en bandeja" la cesión de los terrenos deportivos y Hondarribia "debe hacer sus deberes"

La diputada del PNV, Maribel Vaquero, y la portavoz jeltzale en Hondarribia, María Serrrano - PNV

SAN SEBASTIÁN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PNV en el Congreso Maribel Vaquero ha afirmado que su formación "ha dejado en bandeja" la cesión por parte del Gobierno central de los terrenos deportivos de Hondartza y para que la renovación del césped artificial del campo de fútbol "sea una realidad", y solo falta que el Ayuntamiento de Hondarribia "haga sus etxekolanas (deberes)".

Vaquero ha salido así al paso de las críticas realizadas por el grupo municipal Abotsanitz, que ostenta el Gobierno municipal, y ha subrayado que el Ayuntamiento hondarribiarra "dispone de la autorización de la Dirección de Puertos y Gestión del litoral del Gobierno Vasco para hacer obra en el campo de fútbol desde el pasado mes de julio".

La portavoz jeltzale ha recordado el proceso que ha permitido avanzar en la declaración de innecesariedad de los terrenos deportivos, fruto del acuerdo alcanzado entre el PNV y el PSOE en Madrid. Tal y como ha señalado, el Ejecutivo central concedió dicha declaración el pasado mes de julio, "abriendo la puerta a continuar con el procedimiento para la cesión gratuita de los terrenos al Ayuntamiento, tal y como se recogió en el acuerdo".

Desde entonces, según ha insistido, corresponde al Consistorio "avanzar en las gestiones con la Delegación de Hacienda para materializar esa cesión", pero "el propio Ayuntamiento ha confirmado que todavía no ha completado y remitido la documentación e informes necesarios a Hacienda".

Así, ha exigido a Abotsanitz que "diga la verdad y deje de pedir responsabilidades a otras instituciones y formaciones políticas", al tiempo que ha cuestionado si esta situación responde a "una falta de capacidad de gestión, a la mala fe o a ambas cuestiones" y ha pedido al gobierno local de Hondarribia que "no genere confusión entre la ciudadanía con este asunto".

En ese sentido, la diputada jeltzale ha puesto en valor el acuerdo logrado en Madrid y ha pedido al Ejecutivo local de Abotsanitz y EH Bildu que "deje de mentir y se ponga a trabajar para recuperar el ritmo de un proceso en el que el PNV ha invertido mucho tiempo". "Es necesario que el Ayuntamiento se ponga las pilas y culmine un proceso que ya depende del gobierno municipal", ha reiterado.

"INCAPACIDAD"

Por su parte, la portavoz municipal del PNV, María Serrano, también ha incidido en que "si la obra del campo de fútbol no avanza es por la incapacidad del gobierno municipal, ya que el Gobierno Vasco le concedió la autorización el pasado mes de julio".

A su juicio, "Abotsanitz trata de tapar sus errores o su incapacidad en ambos procesos y busca culpables externos cuando ambos trámites, tanto la obra pendiente en Hondartza como el avance en la tramitación de la cesión de los terrenos están en el tejado del propio Ayuntamiento".

Serrano ha mostrado su disposición a reunirse con todas las personas interesadas en "conocer la verdad" de este proceso, empezando por las personas más directamente afectadas. Para ello, ya ha solicitado una reunión con la Junta Directiva de Hondarribia Futbol Elkartea con el fin de "aclarar la información tergiversada que se está trasladando por parte de representantes del Consistorio".

El PNV también plantea la celebración de una reunión abierta a la ciudadanía, especialmente dirigida a las familias, usuarios del campo de fútbol y al resto de personas que utilizan las instalaciones deportivas de Hondartza.

Finalmente, la formación jeltzale ha reiterado su compromiso de seguir trabajando para que la cesión de los terrenos deportivos pueda materializarse y para que la renovación del césped artificial se lleve a cabo cuanto antes y ha reclamado al Gobierno local que "cumpla con los trámites que le corresponden" y que "ofrezca información rigurosa sobre ambos procedimientos, en lugar de alimentar una confrontación que no contribuye a resolver los problemas".