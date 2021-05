PNV espera que Sánchez "se centre" y le recuerda que su apoyo a la estabilidad es para "cumplir compromisos adquiridos"

Mediavilla afirma que el plan 'España 2050' es "como el cuento de la lechera pero a lo bestia, con previsiones que parecen de Matrix"

El responsable de Política Institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha confiado en que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "se centre" y le ha recordado que el apoyo jeltzale "a la estabilidad" es "para que las cosas cambien, mejoren y se cumplan los compromisos previamente adquiridos entre las partes".

En un artículo publicado en su blog, recogido por Europa Press, Mediavilla lamenta, por otro lado, que el panorama de "convivencia política" en Euskadi se haya enrarecido desde que la "izquierda independentista diseñara una estrategia de asedio y asalto al nacionalismo gobernante", con el objetivo de desgastar el "prestigio electoral" del PNV.

En este contexto, recuerda la propuesta de reprobación de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, la "campaña de Ernai contra el PNV y la Ertzaintza", así como la situación generada en la empresa Corrugados de Azpeitia.

No obstante, Mediavilla considera que "quizá sea mejor no alimentar el incendio para que el fuego no se propague aún más", ya que es necesario "recuperar cauces de diálogo democrático, aunque sea para reconocer nuestras diferencias, con respeto y sentido democrático".

"Si en casa las relaciones han ido a peor, en Madrid tampoco han evolucionado por camino diferente. Tras el lío de las elecciones madrileñas y el batacazo socialista, se ha visto a Pedro Sánchez intentando resituarse ante una derecha envalentonada", ha expresado.

Tras afirmar que desde el PNV se ha compartido con el entorno de Moncloa su voluntad de "mantener su empeño de colaborar en la sostenibilidad de la actual legislatura", Mediavilla matiza que se trata de dar "apoyo a la estabilidad, pero para que las cosas cambien, mejoren y se cumplan los compromisos previamente adquiridos entre las partes".

"Cabía pensarse que Sánchez había entendido tal propuesta. Pero sus primeros pasos tras el 'ayusazo' hacen desconfiar. Desde la Moncloa parece haberse establecido un guión en el que sólo existirán las buenas noticias, las que ellos patrocinen", incide el dirigente jeltzale, que sostiene que el plan 'España 2050' es "como el cuento de la lechera pero a lo bestia, con previsiones que parecen de Matrix".

Además, Mediavilla reprocha a Sánchez que el requerimiento que le realizó esta semana el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, para "abandonar las cosas de la política y centrarse en la política de las cosas", fuera respondido por el presidente "sacando pecho con las últimas transferencias autonómicas, olvidándose de que llegaban más de cuarenta años tarde".

"AUTOSUFICIENCIA Y ALTIVEZ"

"Su reacción sonó a autosuficiencia, a una altivez que augura un difícil camino en la plasmación de esa pretendida alianza estratégica entre el PNV y el propio Sánchez. Algo que no es nuevo, pero que en este tramo de legislatura puede convertirse en un rosario de desencuentros", añade.

A su juicio, Sánchez resulta "imprevisible", de tal forma que "lo mismo arriesga acertadamente con la propuesta de indultos a los presos políticos catalanes que, cinco minutos más tarde, desorienta a todos firmando con PP y Vox una resolución que limita el ámbito de diálogo con el gobierno de Catalunya".

"Una de cal por otra de arena. Confiemos en que, por la estabilidad y para que las cuestiones pendientes sean abordadas eficazmente, Sánchez se centre. Solo así será posible que la tendencia, lejos de empeorar, mejore", finaliza.