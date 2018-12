PNV reconoce su "pérdida de confianza" en EH Bildu porque "se ha impuesto la IA más tradicional"

Publicado 14/12/2018 11:04:54 CET

Dice que "habrá que ver" cuál es la actitud de la coalición sobre nuevo estatus ante el dictamen de los expertos

BILBAO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PNV en Bizkaia, Itxaso Atutxa, ha reconocido que ha habido una "decepción clara" y una "pérdida de confianza" en EH Bildu tras el fracaso de las negociaciones sobre los Presupuestos vascos, al "imponerse" en la coalición soberanista "la izquierda abertzale más tradicional y menos institucionalizada". En este sentido, ha dicho que "habrá que ver" cuál es la actitud de la coalición sobre nuevo estatus ante el dictamen de los expertos que remitirá a la ponencia de autogobierno.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Atutxa ha considerado que la sociedad ha perdido "una oportunidad casi histórica" con la no aprobación de las Cuentas para 2019.

La dirigente jeltzale ha reconocido que ha habido "una pérdida de confianza" en EH Bildu y una "decepción clara" después de más de mes y medio de trabajo "con muchísima seriedad", con el equipo del consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, y la implicación del propio lehendakari, Iñigo Urkullu.

A su juicio, "en las diferentes reuniones se estaba avanzando suficientemente en los pocos puntos" que se estaban tratando con la coalición soberanista. "Y todo esto era para conseguir dos abstenciones", ha apuntado.

Según ha explicado, se había llegado a un punto de acuerdo "importante", y considera que "se ha terminado imponiendo la izquierda abertzale más tradicional, la menos institucionalizada, la que menos confianza tiene en una vía institucional política y, sobre todo, han sucumbido, una vez más, a las presiones que tienen por parte de algunos sindicatos y fuerzas sociales". "Es más difícil estar en el Parlamento y hablar de cosas concretas que estar detrás de una pancarta y seguir haciendo política populista", ha censurado.

La presidenta del BBB del PNV cree que EH Bildu "ha querido dar la imagen de que es un partido dispuesto a llegar a acuerdos con el PNV, pero les ha podido el miedo final". "En la mesa de negociación, su máxima responsable Maddalen Iriarte ya había aceptado expresamente ante los máximos responsables del Gobierno Vasco el poder plurianulizar o hacer llegar a esos 856 euros famosos en dos años (a los pensionistas)", ha añadido.

Por ello, se ha preguntado: "¿qué les ha dado vértigo al final?, ¿cuál ha sido el gran problema para poder llegar a este acuerdo?, y, sobre todo, ¿por qué hemos dejado a tantos miles de ciudadanos vascos fuera de la posibilidad de recibir compensaciones directas en servicios públicos tan necesarios en un año y en un Presupuesto en los que sí se podían afrontar?".

PENSIONISTAS

Itxaso Atutxa ha negado que el planteamiento de EH Bildu de que, por 20 millones de euros, el Gobierno Vasco no haya querido cerrar el acuerdo. Además, ha recordado que, "en este país, el único partido que ha conseguido algo concreto para los pensionistas, por cierto, no solo de Euskadi, sino de todo el Estado, por ahora, es el PNV, en su acuerdo con el último acuerdo Rajoy sobre pensiones de las viudas, además el aumento de las pensiones en general". "Si después de todo eso, alguien tiene dudas de quién ha puesto de verdad toda la carne en el asador, es algo que cae por su propio peso", ha apuntado.

Tras señalar que "tampoco es una hecatombe que un Gobierno no tenga Presupuestos", ha manifestado que el Gobierno "buscará fórmulas para que algunas de las medidas, a través de otras fórmulas parlamentarias, puedan mantenerse".

"La voluntad y el espíritu del Gobierno Urkullu sigue siendo dar servicio a toda la ciudadanía vasca en un montón de acciones que, por cierto, han sido criticadas duramente por parte de otros representantes sociales también, olvidando que la ciudadanía vasca tiene necesidades más allá", ha añadido.

DIFERENTES EH BILDU

Atutxa ha indicado que parece que "había una parte de EH Bildu más política porque, en un momento determinado también, en todas las negociaciones, sean presupuestarias, sean para acuerdos de bases, sean para configurar un Gobierno o para un acuerdo de legislatura, hay un momento en el que las partes negociadoras terminan definiéndolo como un acuerdo político, más allá de los conceptos o cifras concretas".

"Creo que a EH Bildu, en este momento, le ha faltado esa determinación y, sobre todo, esa decisión política. Creo que ha estado mediatizada por la parte más dura de esa izquierda abertzale, que sigue sin ver el modelo institucional y de acuerdos institucionales", ha manifestado.

A su juicio, "siguen teniendo todavía vértigo a llegar a acuerdos con el PNV". "He dicho más de una vez que nuestra relación futura con EH Bildu tiene que ir más allá de acuerdos sobre cuestiones identitarias y nacionales, como ha sido, por ejemplo, el acuerdo de bases en la ponencia de autogobierno. Una vez más nos sentimos decepcionados porque EH Bildu, en el resto de las cosas, en las de comer, que afectan a todos los ciudadanos vascos, no es capaz de llegar a acuerdo, no solo con el PNV, sino con nadie porque tampoco llega a acuerdo con otros grupos de la oposición", ha añadido.

La presidenta del PNV ha afirmado que se han sentido respaldados "absolutamente" por sus socios en el Gobierno, el PSE-EE. "La lealtad entre los dos socios es absoluta y la comunicación ha sido permanente durante todo el proceso de negociación", ha aseverado.

NUEVO ESTATUS

Sobre el acuerdo de bases del nuevo estatus pactado entre el PNV y EH Bildu, ha indicado que "habrá que ver si en la devolución que hagan al Parlamento los expertos después de haberlo estudiado, en fórmula ya más seccionada", hay "esta misma actitud por parte" de EH Bildu.

"Comprenderá todo el mundo que, después de esta negociación en la que tanto habíamos avanzado y ellos ya estaban aceptando las fórmulas que se presentaban por parte del Gobierno, nos hemos quedado absolutamente decepcionados", ha manifestado.

En esta línea, ha dicho que desconocen "qué EH Bildu se está esperando a la vuelta del dictamen de los expertos en la ponencia de autogobierno". "Habrá que verlo, pero la pérdida de confianza es grande", ha apuntado.