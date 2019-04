PNV reprocha que se usara a Euskadi en el debate como "arma arrojadiza" y advierte, de nuevo, de un pacto PSOE-Cs

Publicado 23/04/2019 14:07:10 CET

Esteban asegura que el voto al PNV es la forma de evitar la suma de las derechas, "pero también un Gobierno más que posible" entre el PSOE y Cs

BILBAO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso y cabeza de lista del PNV a la Cámara baja por Bizkaia, Aitor Esteban, ha reprochado que se usara este lunes por la noche, de nuevo, a Euskadi como "arma arrojadiza", entre los líderes del PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias, respectivamente, durante el debate en TVE.

Además, ha asegurado que un Gobierno de coalición entre socialistas y la formación naranja "es más que posible", y ha recordado a los vascos que el voto a su partido es la forma de evitar esta posibilidad, y también un Ejecutivo de suma de las derechas, algo que "va perdiendo fuerza".

En declaraciones ante los medios de comunicación en la sede de Sabin Etxea de Bilbao, Esteban ha criticado que su partido no fuera invitado al debate, y ha insistido en que se imaginaba "qué iba a pasar, que las menciones que hubiera a Euskadi iban a utilizarse, simplemente, como arma arrojadiza entre todos ellos, pero no iban a sacar a colación los problemas, los asuntos que interesan al pueblo vasco, ni para hablar positivamente de ello o intentar buscar soluciones a sus problemas". "Euskadi se utilizó, en vez de hablar de ella y sobre la política que hay que hacer", ha apuntado.

Además, ha llamado la atención sobre el tono que utilizaron los cuatro candidatos que era el del 'no, no, no', que el de "intentar buscar puntos de encuentro o soluciones". "La verdad es que, con esa política, no comulgamos y no la entendemos desde el PNV, pero parece que es lo que hay se ha instalado, desgraciadamente para durar bastante tiempo en el Estado", ha añadido.

Tras el debate de ayer, en el que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, preguntó hasta en tres ocasiones a Pedro Sánchez si intentaría pactar con Ciudadanos, sin que le arrancara una respuesta, y el presidente del Gobierno se remitiera al rechazo de Cs a esta posibilidad, Aitor Esteban ha reiterado que, "sin duda", ese acuerdo entre socialistas y la formación naranja "es posible", tal como ya ha advertido en campaña.

"De hecho, yo creo que los ciudadanos vascos deberían hacer una reflexión porque parece que va perdiendo fuerza la posibilidad de que ese posible tripartito de derechas pueda gobernar. Aquí en Euskadi, desde luego, todas las encuestas demuestran que va a ser absolutamente irrelevante la fuerza que pueda tener", ha apuntado.

Por ello, ha dicho que, a la hora de votar en la Comunidad Autónoma Vasca, hay que pensar que hay que evitar esa suma de las derechas, "pero también un Gobierno de coalición más que posible entre el Partido Socialista y Ciudadanos". "Ya se vio cuál era el lenguaje de Cs, por si alguno no lo conocía. Y, si lo que se quiere es evitar es este Gobierno de coalición, el voto útil, inteligente, es el voto al PNV", ha indicado.

Asimismo, ha apuntado que, "si pueden y lo intentan, y algún escaño vasco les puede servir para eso, lo van a utilizar". En este sentido, ha asegurado que no cree a Albert Rivera cuando reiteradamente asegura que no formará Ejecutivo con el PSOE.

"Es que le he visto tantas veces decir una cosa y, al día siguiente, hacer la contraria, incluso en votaciones en las que ya se había anunciado en un sentido el voto, incluso en los medios de comunicación, y de repente, como cree que eso no le puede venir bien, cambia", ha explicado.

El candidato al Congreso por el PNV se ha mostrado convencido de que "va a haber muchas presiones". "Me imagino que de una buena parte del mundo empresarial, y va haber presiones dentro de su propio partido. Albert Rivera lo que quiere es tocar poder y, bueno, lo de 'A' y otro día 'B', no le cuesta mucho", ha añadido. También considera que se "presionará dentro del PSOE".

EL "IMPOSIBLE ACUERDO" CON CASADO

En cuanto al hecho de que ayer Pablo Casado asegurara que no pactará con el PNV, ha replicado que, "con el discurso que está haciendo" el líder del PP "y con todos los anuncios que ha hecho" sobre Euskadi o al Ertzaintza, con los jeltzales "es imposible que llegue en la vida a algún acuerdo".

"No hace falta que lo dijera. Nosotros las cosas que decimos en campaña nos las tomamos en serio. A eso me refería antes con lo de las políticas diferentes y que no entendemos la política del 'no, no y no'. Si Casado estaba pensando en que, diciendo todas las cosas que dice, al día siguiente de las elecciones, si le conviene y tiene que acercarse, dice lo contrario, pues no. A nosotros alguien nos tiene que dar fiabilidad, credibilidad en lo que dice. Y lo que dice, desde luego, nos lo creemos porque sé que piensa así", ha manifestado.

Aitor Esteban ha reiterado que, con esos planteamientos, "no tiene nada que hacer a la hora de llegar a acuerdos" con el PNV. "Pero aquí el peligro real, hoy por hoy, y desde luego para el electorado vasco, es esa posible coalición para la que va a haber muchas presiones, entre el PSOE y Ciudadanos. Creo que a nadie le cabe duda, por la disciplina de voto de los socialistas, que, si es necesario para ello, los diputados elegidos en Euskadi voten favorablemente", ha concluido.