E-Podemos avisa que la confianza con el Gobierno en Educación "está rota" y votará no a la Ley si no respeta el pacto

BILBAO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha asegurado que la confianza con el Gobierno Vasco "está rota" en materia educativa y votará 'no' a la Ley si no respeta todo el pacto educativo. Además, respalda la huelga sindical para que, desde los diferentes ámbitos, se reclame al Ejecutivo "fidelidad a los compromisos adquiridos".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Gorrotxategi ha precisado, en primer lugar, que su grupo "no puede estar fuera" del pacto educativo porque es uno de sus "principales artífices".

"Fuimos nosotras quienes exigimos que el texto que saliera de la ponencia tuviera compromisos claros, concretos y realizables sobre cuestiones fundamentales para los retos que tiene el sistema educativo vasco y que nosotros centrábamos básicamente en el fortalecimiento de la escuela pública y en la lucha contra la segregación", ha destacado.

Según ha explicado, este pacto está firmado y está "ya hecho". "Lo que queda ahora es cumplirlo, y a quien corresponde cumplirlo, en primera instancia, es al Gobierno a través de las normas con las que se implementan este pacto", ha manifestado.

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU ha recordado que ha reclamado al Ejecutivo durante semanas en sede parlamentaria que "se respeten el contenido y el espíritu del pacto educativo". "El Gobierno siempre nos dice que respeta y va a respetar el espíritu y la letra del pacto, y no es así, no es verdad, no lo está haciendo", ha subrayado.

A su juicio, existen "incumplimientos concretos". "Es un clamor y se admite que en el propio Gobierno no se ha llevado el pacto a la ley, escudados en técnica legislativa, lo cual es una excusa bastante burda", ha explicado.

Tras recordar que el pacto educativo fue refrendado por el 90% de la Cámara, ha dicho que "aquellos aspectos que tienen que ver con la lucha contra la segregación y el fortalecimiento de la escuela pública, no se ven en el anteproyecto de ley".

"Es un dato objetivo admitido por la totalidad de los actores políticos y de los agentes educativos", ha subrayado, para mostrarse en contra de la concertación de las aulas de dos años. "Esta orden está recurrida porque no tiene cobertura legal", ha recordado.

Por ello, ha insistido en que la ley y todas las normas que la implementen "tienen que cumplir" el pacto, "que está firmado, escrito y enmarcado para siempre". "En tanto en cuanto la ley se parezca más al anteproyecto que nos han presentado que al acuerdo, nosotros votaremos no, lógicamente", ha asegurado.

Para que no rechacen la norma, ha afirmado que, "como mínimo", tiene que recoger "todo lo que consigna el acuerdo". "La confianza con el Gobierno Vasco está rota", ha aseverado, para apuntar que "la confianza no se regala, ni se concede ni se exige", sino que "se construye con hechos". "Desde que aprobamos en abril el acuerdo, prácticamente todos los meses el Gobierno ha producido algún movimiento que lo contradice. Por lo tanto, la confianza es muy difícil de sostener", ha insistido.

"UN GIRO" DEL GOBIERNO VASCO

En todo caso, ha añadido que, si se les convocan, acudirán a la comisión del seguimiento del pacto a escuchar y que les escuchen. "El Gobierno tendría que dar un giro en su actuación y empezar a tomar en serio los acuerdos a los que ha llegado y también a esta comisión", ha declarado.

En cuanto a la huelga de los sindicatos de Educación, ha señalado que la respaldarán. "Existe unanimidad también en todos los agentes sindicales y educativos, al señalar que la dirección del Gobierno Vasco en materia educativa no es la que debiera ser. Es el momento de que cada gente, desde su espacio, tiene que reclamar al Gobierno que sea fiel a los compromisos adquiridos", ha mantenido.