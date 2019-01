E-Podemos está "dispuesto" a acuerdos en el Parlamento, pero no va a "decir amén a las políticas neoliberales" del PNV

Publicado 04/01/2019 12:16:51 CET

Ve en la marcha del director de Recursos Humanos de Osakidetza "una muerte anunciada" y acusa a Darpón de "no esclarecer nada"

BILBAO, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga ha afirmado que su formación está "siempre dispuesta a hablar" pero ha advertido de que no va a "decir amén a las políticas continuistas y neoliberales" del PNV. Por ello, ha señalado que, si el Gobierno Vasco quiere llegar a acuerdos en el Parlamento vasco, tiene que "aflojar la cuerda" y "girar a la izquierda".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Macazaga ha criticado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, hable de "microclima" en Euskadi porque, aunque "podemos vivir en algunos aspectos mejor" que en otras zonas, "el microclima no está exento de nubarrones en este llamado cambio climático".

"No podemos sentarnos en el conformismo, en el continuismo de unas políticas, creyendo que, como vivimos mejor, son suficientes", ha advertido. En este sentido, ha remarcado que el lehendakari "omitió en ese microclima", al que aludió en su discurso de fin de año, "cualquier alusión a la igualdad entre mujeres y hombres y a leyes contra la violencia machista". "En ese tema Euskadi no es ningún microclima", ha apuntado.

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos se ha referido también a la situación de minoría en la que están los partidos que integran el Gobierno Vasco en la Cámara vasca. En este sentido, ha asegurado que su formación está "siempre dispuesta a hablar" pero el Gobierno debe entender que alcanzar acuerdos requiere "aflojar la cuerda" y que "no puede ser una imposición directa".

"El PNV está acostumbrado a poner sobre la mesa su ley, lo que él quiere acordar y que los demás digamos amén", ha denunciado Cristina Macazaga, que ha insistido en que "hay que girar a la izquierda, si es posible 180 grados, para llegar a acuerdos" y ha advertido de que Elkarrekin Podemos no va a "decir amén a políticas continuistas y neoliberales del PNV".

En relación a las próximas cuestiones que se abordarán en la Cámara vasca, ha reiterado el apoyo de su grupo a una subida salarial para los trabajadores de la administración vasca y ha lamentado que en materia de Renta de Garantía de Ingresos "parece que Artolazabal ha mirado ya al PP como socio preferente".

OSAKIDETZA

Por otro lado, ha calificado de "una muerte anunciada" la dimisión del director de Recursos Humanos de Osakidetza, conocida este pasado jueves, y, en este sentido, ha señalado que, ya en la Comisión parlamentaria del pasado mes julio sobre las supuestas irregularidades en la OPE de Osakidetza, Elkarrekin Podemos ya apuntó que "las cabezas que iban a caer" eran las del director de Recursos Humanos y la entonces directora de Osakidetza, María Jesús Múgica, que presentó su dimisión en noviembre.

Tras afirmar que "sorprende que no haya ceses y que sean dimisiones", ha señalado que "obviamente la responsabilidad de que las OPE recae en mucha gente" y "en estas últimas recae directamente en la directora de Osakidetza y en el director de Recursos Humanos".

"Lo que no está tan claro es la gestión que se ha llevado después y la responsabilidad política, que recae, en todo caso, en el señor Darpón, que no ha dado un paso para esclarecer nada de lo ocurrido ni contarnos a la ciudadanía que evidentemente hubo filtraciones y que el modelo no era el que tenía que ser", ha censurado.

De este modo, ha apuntado que el consejero de Salud, Jon Darpón, "tiene toda la responsabilidad" porque, si tuviera "voluntad de resolver y esclarecer lo ocurrido, no se habría opuesto a una Comisión de Investigación" en la Cámara vasca.

"Políticamente no se ha resuelto nada", ha advertido la parlamentaria, que ha considerado que se ha dejado "un poder excesivo" en los jefes de servicio de Osakidetza, algunos de los cuales "tienen más poder que el propio consejero".

En cualquier caso, ha afirmado que su formación, si "siguen apareciendo nuevos ingredientes, los seguirá aportando" y continuará "luchando contra este clientelismo" que "es una maraña en Euskadi que debe ser conocida por toda la sociedad como una parte de la corrupción existente".