Podemos Euskadi cree que PNV y EH Bildu "escenifican" con la reforma laboral, pero "la sangre no llegará al río"

Descarta que exista "un problema real" sobre convenios autonómicos y rechaza "la filosofía de ir a Madrid a pedir contrapartidas a su apoyo"

BILBAO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos Ahal Dugu y diputada de Unidas Podemos, Pilar Garrido, ha apostado por "trabajar con intensidad" para conseguir el apoyo necesario en el Congreso para aprobar la reforma laboral, sobre todo con los grupos de la investidura, y cree que PNV y EH Bildu, que han amagado con no respaldarla, están ahora "en la escenificación" de cara a la negociación de esta ley, pero "no llegará la sangre al río".

Además, ha rechazado que exista "un problema real" con la prevalencia de los convenios autonómicos, algo que "ya se da en Euskadi", y no comparte "la filosofía del PNV, copiada por EH Bildu, de ir a Madrid a decir: '¿qué hay de lo mío?", y pedir contrapartidas a su apoyo, en lugar que "ser más colaborativos".

Garrido ha defendido, en declaraciones a Europa Press, que la reforma laboral acordada entre el Gobierno, sindicatos y patronal "es buena para los trabajadores". "Es la primera vez en más ya de dos décadas que se aprueba un paquete legislativo, una reforma que devuelve derechos a los trabajadores y avanza en otros nuevos", ha señalado.

A su juicio, esta modificación "va al corazón del problema principal que sufren los trabajadores, sobre todo los más jóvenes y las mujeres, que es la temporalidad y la precariedad". "Es un cambio de modelo, de paradigma, y el Ministerio de Trabajo ha puesto una hoja de ruta que no acaba aquí. Este es un hito importante, pero habrá otros pasos", ha añadido.

Tras poner en valor que esta reforma es fruto del diálogo social, ha destacado que "la segunda parte" hay que trabajarla ahora en el Congreso para conseguir los respaldos necesarios. "Toca trabajar con la misma intensidad en esa segunda fase para buscar los apoyos, sobre todo en la mayoría de la investidura, que ha apoyado al Gobierno de coalición para sacarla adelante", ha indicado.

La líder de Podemos Euskadi ha admitido que no entenderían que PNV y EH Bildu no apoyaran la reforma laboral porque, "desde los años 90, no se han recuperado derechos de los trabajadores hasta ahora". También ha reiterado que esta modificación legal "ataca la lacra de la temporalidad y la precariedad".

"Creo que difícilmente se puede decir que no a esta reforma. Eso no quita para que se abra un proceso de negociación, donde seguramente habrá cosas que mejorar en ese decreto ley", ha añadido. En su opinión, "es importante y valiosa la aportación de los grupos parlamentarios" en estos momentos.

CONVENIOS AUTONÓMICOS

Además, cree que "no hay un problema grave" sobre la prevalencia de los convenios autonómicos, como reclaman jeltzales y EH Bildu, "porque eso en Euskadi ya se da" por el Acuerdo Interprofesional de 2017.

"No existe un problema real, pero, si eso puede quedar de manera más expresa o más clara en el texto que salga del Congreso, bienvenido sea. Pero no existe un agujero en este tema, puesto que en Euskadi ya se está trabajando con esa prevalencia de los convenios autonómicos", ha manifestado.

ESCENIFICACIÓN

Pilar Garrido considera que, en este momento, tal como ya es "costumbre", no solo con la reforma laboral, el PNV y EH Bildu recurren a hacer "una escenificación de ciertas exigencias como contrapartidas a su apoyo".

En su opinión, se trata de "esa filosofía" que Podemos "no comparte mucho de ir a Madrid todo el reto a decir: ¿qué hay de lo mío?". "La filosofía debería ser más cooperativa, de aportar algo, pero es la que tiene el PNV y que está copiando EH Bildu. Creo que no llegará la sangre al río, y es el momento de negociar y de escuchar las propuestas de los grupos para que puedan aportar y apoyar la reforma laboral", ha concluido.