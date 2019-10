Podemos Euskadi pide a Mendia explicar al electorado progresista vasco si pactarán un gobierno de centro derecha con Cs

Publicado 07/10/2019 12:36:39 CET

Larrea dice que "llama bastante la atención que el PSOE necesite una campaña electoral para decir que va a cumplir el Estatuto"

El secretario de Comunicación de Podemos Euskadi, Andeka Larrea, ha instado a la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, a explicar "al electorado progresista vasco" si el PSOE "está dispuesto a pactar un gobierno de centro derecha con Ciudadanos".

En rueda de prensa en Bilbao, Larrea ha considerado que "estaría bien que Idoia Mendia explicase en esta campaña al electorado progresista vasco, a la ciudadanía vasca, que es mayormente progresista y ya demostró la voluntad o la vocación de que en el Estado hubiese un gobierno progresista, si su partido está dispuesto a pactar un gobierno de centro derecha con Ciudadanos".

"Es tan sencillo como responder a la pregunta de si pactarían un gobierno con Ciudadanos o si siguen pensando que un gobierno progresista de coalición es lo que necesita Euskadi y el estado", ha subrayado.

A su entender, "estaría bien que todos los supiésemos, porque el 10 de noviembre también nos jugamos que la derecha, con el apoyo de la ultraderecha, no vaya a estar en el gobierno del Estado".

Por otro lado, Larrea ha afirmado que, en campaña electoral, "las grandes promesas nunca faltan, y tampoco las grandes promesas que hacen aquellos que han estado en posición de gobierno, y que no han cumplido determinadas cosas que ahora dicen estar dispuestos a cumplir, en un ciclo permanente de repetición".

Según ha dicho, "llama bastante la atención que el PSOE necesite una campaña electoral para decir que va a cumplir el Estatuto de Autonomía, es decir, para decir que va a cumplir una ley que lleva décadas incumplida".

"Necesita un acto electoral en Euskadi para venir a decir a la ciudadanía vasca que, en caso de que gobierne, cumplirá con la ley", ha criticado, para insistir en que "es, sin duda, sorprendente y pelín abochornante, sobre todo cuando sabemos de sobra que la ciudadanía está cansada de este tipo de prácticas políticas, de que en campaña electoral le hagan promesas, y, sobre todo, de que le hagan promesas tan ridículas como ésta".

Larrea ha asegurado que Podemos Euskadi no va a utilizar el Estatuto de Autonomía ni el autogobierno vasco "como un elemento de campaña electoral", porque "es una ley que hay que cumplir" y que la formación morada ha defendido "siempre".

Por otro lado, ha considerado "muy significativo" que en el PSOE "ya no se habla de plurinacionalidad". "En este giro al llamado centro, que no deja de ser ese lugar que las derechas españolas ocupan y donde, además, marcan el discurso, nos encontramos con un PSOE que ya no habla de plurinacionalidad, y que habla bastante de la situación catalana, y del 155", ha reiterado.

Según el dirigente de Podemos Euskadi, "en ese intento por girar hacia la derecha, hacia el centro, el PSOE está marcando un futuro político que puede ser preocupante" ya que, "por el otro lado, tenemos a Ciudadanos haciéndoles ojitos al PSOE y levantando ese veto que había puesto a Pedro Sánchez".

Tras advertir de que un acuerdo "en clave de centralización del Estado y de las competencias es malo para Euskadi", Larrea ha asegurado que, por tanto, "el 10 de noviembre la sociedad vasca se movilizará en contra de esa recentralización".

El dirigente de Podemos Euskadi ha insistido que la formación morada es "defensora del Estatuto y del autogobierno, de la misma manera que lo hemos sido de la agenda social vasca". En ese sentido, ha señalado que "agendas vascas parece que hay muchas, pero agenda social vasca, aquella agenda que desde Euskadi con la representación que obtengamos a partir del 10 noviembre en el Congreso lleve las reivindicaciones de Euskadi y defienda esa agenda de la mayoría social y no la agenda de unos pocos, será la que lleven los parlamentarios vascos de Podemos y el grupo confederal en su conjunto".

MÁS PAÍS Y EQUO

Por otro lado, en relación a la candidatura de Más País en Bizkaia, Andeka Larrea ha apostado por el 'fair play', mientras que en relación a la decisión de Equo Berdeak de no concurrir a las elecciones generales del 10 de noviembre bajo ninguna marca responde a la voluntad de "preservar el espacio de Elkarrekin Podemos y la coalición que tenemos".

"La decisión que ha tomado Equo Berdeak en el marco de Euskadi es una decisión que va a favor el mantenimiento de Elkarrekin Podemos y de nuestro espacio de coalición", ha reiterado.