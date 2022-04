E-Podemos-IU dice que la prevención de incidentes de odio debe tener "dedicación prioritaria desde todos los ámbitos"

BILBAO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Elkarrekin Podemos-IU ha considerado que la prevención y atención de los incidentes de odio debe tener "dedicación prioritaria desde todos los ámbitos, incluido el del Departamento de Seguridad" y ha advertido de que, "más allá de las políticas de seguridad, se deben abordar también cuestiones más estructurales.

En un comunicado, se ha referido, de esta forma, al quinto 'Informe de Incidentes de Odio de Euskadi de 2021' presentado este lunes que muestra cómo los delitos de odio "han ido creciendo año tras año, pasando de 105 en 2019 a los 277 de 2021 e, incluso, en 2020, con las restricciones de movilidad de la pandemia, se registraron 241 casos".

"Entendemos que la mejor política de seguridad es la prevención, y la mejor política de prevención es invertir en igualdad, justicia social y convivencia", ha explicado el parlamentario Iñigo Martínez Zatón, quien considera estos tres pilares "imprescindibles para la cohesión social de una sociedad plural y diversa".

La coalición ha precisado que entiende a la Ertzaintza como "un actor más en las políticas de seguridad, no el único". "Entendemos que cuando actúa se debe asegurar que lo haga bajo el principio de igualdad de trato y no discriminación", ha explicado Martínez Zatón, para subrayar su convencimiento de que "las políticas de seguridad no son sinónimo de policía".

Según el informe, el colectivo que padece mayor número de actitudes discriminatorias y de odio es el que corresponde con la "raza o etnia" (han crecido casi un 40% el último año), seguido del denominado colectivo "sexual" (los delitos de odio por orientación/identidad sexual han aumentado un 46%).

Delitos, ha destacado Martínez Zatón, que "preocupan a la coalición, tal y como reflejan en su labor parlamentaria con iniciativas como la proposición para la modificación de la ley trans" presentada conjuntamente con otros dos grupos de la Cámara.

ORIGEN DE LOS DELITOS

Martínez Zatón considera importante "entender el origen de los delitos de odio y no seguir insistiendo en la supuesta victimización por delitos de odio de colectivos como el policial o las instituciones públicas". Además, cree que hay que tener cautela con ciertos mensajes que "pueden ser contraproducentes y desvirtuar la razón de ser de los delitos de odio y, en consecuencia, la revictimización de los colectivos y personas efectivamente discriminados y agredidos".

Asimismo, desde la coalición insisten en que, más allá de las políticas de seguridad, se deben abordar también cuestiones más estructurales. En ese sentido, proponen "un estudio cualitativo en términos sociológicos y criminológicos, que podría servir para sacar a la luz casos ocultos y, al mismo tiempo, como herramienta de prevención", además de "ahondar en el estudio de los perfiles tanto de personas victimarias como potenciales víctimas".

Otro asunto que consideran importante es la coordinación con otros departamentos, especialmente el de Políticas Sociales, para una atención "integral y de calidad" a las víctimas.

"La mejor estrategia de erradicación de este tipo de delitos debe partir de las políticas transversales de derechos humanos y de cohesión social, frente a las políticas de intolerancia", han insistido Martínez Zatón.