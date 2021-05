E-Podemos ve "muy mejorable" la gestión de la pandemia en Euskadi y denuncia la "improvisación" del Ejecutivo

Cree que el LABI técnico no está compuesto por personas que sean "realmente expertas a un nivel exigible"

BILBAO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento vasco, Miren Gorrotxategi, ha considerado que la gestión de la pandemia de la covid-19 en Euskadi es "muy mejorable" y ha criticado la "improvisación y falta de transparencia" del Ejecutivo vasco.

En una entrevista concedida a Radio Popular, recogida por Europa Press, Gorrotxategi ha analizado el impacto de la pandemia y el anuncio de finalización del estado de alarma el próximo día 9.

Tras afirmar que la gestión de la epidemia en Euskadi es "muy mejorable", ha advertido de que "la improvisación y falta de transparencia y participación es la tónica general".

En este sentido, ha apostado por escuchar a los expertos por ser quienes "dicen que hay aspectos de la gestión que no funcionan", como la "cuestión de los rastreadores". "Somos una de las Comunidades con peor trazabilidad. El no saber cómo se producen los contagios y no poder hacer un seguimiento eficaz hace más difícil prevenir nuevos casos", ha alertado.

Respecto a la reunión que mantuvo días atrás con el lehendakari, Iñigo Urkullu, Gorrotxategi ha afirmado que el Gobierno Vasco considera que "hacen lo que deben hacer" y ha lamentado que el Ejecutivo "no se caracteriza por su capacidad de autocrítica".

"El LABI técnico ni siquiera está compuesto por personas que sean realmente expertas a un nivel exigible", ha criticado, para añadir que "se ha hecho una gestión técnica de la pandemia "bastante política y los resultados cantan".

Asimismo, y ante la decisión del Ejecutivo central de no prorrogar el estado de alarma tras el 9 de mayo, ha advertido de no se dispondrá de un "paraguas jurídico", lo que ha considerado "sorprendente" ya que en Euskadi "no estamos mejor que hace un año".

"Si entonces era necesario el estado de alarma por qué hoy no lo es con contagios y saturación de UCIs en la misma línea que hace un año", se ha preguntado.

LEY ANTIPANDEMIA

Por lo que respecta a la futura ley antipandemia vasca, Gorrotxategi ha reconocido que hace falta una ley que aporte "seguridad jurídica y orden" al caos normativo que existe, pero ha criticado el texto impulsado por PNV y PSE.

Según ha advertido, si el estado de alarma decae el paraguas jurídico para adoptar muchas medidas que se prevén en el texto presentado "dejan de tener sentido" y, por ello, la ley antipademia debe "cambiar profundamente".

"Debe separar las medidas estando en estado de alarma o no estando. La propuesta presentada es confusa en ese aspecto ya que sin estado de alarma muchas medidas no pueden adoptarse. Además, la perspectiva con la que se ha enfocado es muy de orden publico, de castigo, punitiva con los ciudadanos cuando la perspectiva dominante debiera ser la sociosanitaria", ha sostenido.

Asimismo, ha defendido que se está ante la ocasión de regular "como es debido el organismo encargado de tomar las decisiones en pandemia", por lo que en la futura ley "sobran muchas cosas y faltan otras".

No obstante, y pese a la necesidad de abordar "cambios profundos", ha considerado que las formaciones políticas deben ser capaces de llegar a acuerdos porque "la ocasión lo requiere". "Entiendo que la disposición de PNV y PSE es la de modificar profundamente el contenido de esta ley", ha finalizado.