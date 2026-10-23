Policlínica Gipuzkoa acoge en San Sebastián la 51 Reunión de la Sociedad Vasca de Neurocirugía

SAN SEBASTIÁN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Policlínica Gipuzkoa ha acogido este viernes la 51 Reunión de la Sociedad Vasca de Neurocirugía, una cita científica que ha reunido a especialistas procedentes de distintos hospitales nacionales e internacionales para abordar las tecnologías más avanzadas que están transformando la práctica neuroquirúrgica. El encuentro se ha celebrado bajo el lema 'Tecnologías avanzadas en Neurocirugía: innovación y aplicación clínica'.

Durante la jornada se han presentado algunas de las innovaciones con mayor impacto actual en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades neurológicas. Entre los temas destacados figuran las buenas prácticas sobre microscopía láser confocal en medicina y neurocirugía, las nuevas estrategias terapéuticas para el glioblastoma mediante la tecnología TTFields, la digitalización en tiempo real del quirófano neuroquirúrgico y el uso de ultrasonidos focalizados de alta intensidad (HIFU) para el tratamiento del temblor y otras patologías.

El jefe del Servicio de Neurocirugía de Policlínica Gipuzkoa y vicepresidente de la Sociedad Vasca de Neurocirugía, Nicolás Samprón, ha presentado su experiencia clínica en la incorporación de sistemas de navegación, imagen intraoperatoria y robótica a la cirugía de columna, tecnologías que están permitiendo aumentar la precisión quirúrgica y mejorar la seguridad de los pacientes.

"La inteligencia artificial, la robótica y las nuevas herramientas de imagen nos ofrecen posibilidades que hace pocos años parecían impensables, pero la innovación no es un fin en sí mismo y nuestro verdadero desafío es incorporar estas tecnologías de forma crítica, responsable y basada en la evidencia, para ofrecer mejores tratamientos a nuestros pacientes", ha afirmado.

Por su parte, Jorge Presa, CEO de Cyber Surgery, ha presentado la evolución de la robótica quirúrgica, la inteligencia artificial y los gemelos digitales. El programa ha contado, además, con la participación de destacados neurocirujanos invitados, entre ellos, Pedro David Delgado, del Hospital Universitario de Burgos, o Edurne Ruiz de Gopegui, del Hospital Universitario de Cruces.

Además, Harith Akram, neurocirujano consultor del National Hospital for Neurology and Neurosurgery de Londres, ha abordado los avances y perspectivas futuras de las interfaces cerebro-computadora (Brain-Computer Interfaces), una de las líneas de investigación más prometedoras de la neurociencia actual.

La reunión también ha servido de punto de encuentro para el casi medio centenar de profesionales de neurocirugía en Euskadi, favoreciendo el intercambio de conocimiento, experiencias clínicas y proyectos de innovación capaces de trasladar los últimos avances tecnológicos a una mejor atención de los pacientes neuroquirúrgicos.