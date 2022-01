Los positivos por prueba de farmacia deberán aislarse y Osakidetza solo confirmará los casos que precisen baja laboral

El Servicio Vasco de Salud ha comenzado ya a dar cita para la vacunación de refuerzo a partir de los 40 años

VITORIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha anunciado que a partir de ahora cualquier persona que dé positivo en una prueba de farmacia deberá aislarse en casa sin necesidad de informar al sistema sanitario, de tal forma que Osakidetza solo confirmará aquellos casos que precisen de baja laboral.

Por otro lado, Euskadi ha detectado 7.620 nuevos contagios por covid-19 este pasado domingo, con una tasa acumulada en 14 días que se sitúa en 6.600 casos por cada 100.000 habitantes. Además, hay 796 personas ingresadas con covid en planta en los hospitales vascos y 137 en las UCI.

Sagardui ha comparecido este lunes ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco para informar y analizar la situación de la pandemia en Euskadi, tras las fechas navideñas.

En su intervención, ha explicado que la irrupción de la variante ómicron ha situado a Euskadi y al resto de países en un "escenario completamente nuevo, en el devenir de la pandemia dada la presión en el sistema sanitario".

La consejera ha afirmado que la evolución "no es buena" y a pesar de que la mayoría de casos "no están revistiendo gravedad", ha alertado de que "la supuesta menor gravedad de la variante ómicron no debe hacer olvidar que el riesgo sigue siendo muy alto, especialmente para las personas vulnerables".

Según ha subrayado, con mayor número de personas contagiadas, se registra un "mayor índice de hospitalizaciones, un mayor número de personas ingresadas en las UCI, mayor riesgo de muerte entre los contagiados, incluso entre los más jóvenes". "Los ingresos pediátricos se mantienen y el sistema sanitario continúa tensionado", ha advertido.

Según ha detallado, el número de casos positivos registrados este pasado domingo fue de 7.620, lo que supone el 42% de las 17.913 pruebas diagnósticas realizadas.

De esta forma, la tasa acumulada en 14 días se sitúa en 6.600,91 casos por cada 100.000 habitantes. Además, ha destacado que el número reproductivo básico (R0), que mide a cuántas personas contagia cada positivo, continúa por encima de 1.

En los hospitales de Osakidetza hay 796 personas ingresadas en planta y en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) 137 personas con covid. "El riesgo de hospitalización entre las personas no vacunadas es ocho veces mayor en entre las vacunadas y si hablamos de ingresos en UCI, el riesgo se incrementa por doce", ha insistido Sagardui.

VACUNACIÓN MAYORES 40 AÑOS

La consejera ha vuelto a realizar un llamamiento a la vacunación, tanto para el colectivo de cinco a once años, como para la dosis de refuerzo.

Asimismo, ha avanzado que desde este lunes, Osakidetza ha bajado la edad de citación a personas de más de 40 años para la administración de la dosis de refuerzo.

Sin actualizar los datos del fin de semana, Sagardui ha destacado que las personas mayores de 80 años con la dosis de refuerzo son el 93,8%; del 88,8% las personas mayores de 60 años y del 60,6% mayores de 40 años.

TEST DE FARMACIA

La consejera ha informado de cambios en la detección de positivos mediante test de farmacia. Según ha explicado, hasta ahora, quien daba positivo en una prueba antigénica de farmacia, se le indicaba que informara al sistema sanitario a través del formulario sobre farmacia de la web.

A partir de ahora, una persona que dé positivo en una prueba de farmacia, debe aislarse en casa por la "altísima probabilidad de padecer covid-19". "Si es persona de riesgo o se desarrollan síntomas, serán atendidas por la Atención Primaria y por la red de reastreo, contactando preferentemente a través del formulario vía web", ha indicado.

Si la persona precisa confirmación para gestionar una baja laboral, debe rellenar el formulario de la web sobre test de farmacia para que Osakidetza confirme el positivo.

Además, Sagardui ha recordado que el Departamento de Salud ha solicitado la colaboración de personal de medicina y enfermería jubilado para "ayudar en labores de lucha contra la covid". Hasta el miércoles 5 de enero, 129 personas -- 56 facultativos y 73 personas de enfermería-- las que se han apuntado. "Agradecemos su disposición a colaborar con el sistema de salud en estos momentos", ha subrayado.

PROTOCOLOS EN EDUCACIÓN

En el primer día de clase del año, la consejera Sagardui ha puesto en valor la colaboración entre los departamentos de Salud y Educación para adaptar los protocolos a la situación actual de la pandemia.

Ante la presencia de síntomas en un escolar, debe quedarse en casa y la familia debe rellenar el formulario de síntomas que se encuentra en el apartado 'cómo actúo' de euskadi.eus.

"Si no tienen capacidad de utilizar medios telemáticos, podrán llamar al centro de salud. Pero la vía preferente debe ser la web para garantizar una mayor agilidad en las citaciones", ha subrayado.

En el caso de que haya algún caso covid en el aula, el resto de los y las menores deben seguir acudiendo a clase y cumplir las medidas de prevención. "No habiendo síntomas no deben quedarse en casa y, salvo indicación expresa, no se les harán pruebas diagnósticas", ha indicado.

Si hay más casos y "en función de la situación epidemiológica y de la oportunidad, la Red de Vigilancia y Rastreo de Osakidetza valorará la realización de intervenciones adicionales en los centros".

GRUPOS DE LA OPOSICIÓN

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha reclamado al Gobierno Vasco la adopción de medidas estructurales no coyunturales en función de la incidencia de la pandemia y ha subrayado que "es el momento de reforzar Osakidetza y no de desmantelarla". Para Ubera, las OPE "no son suficiente", sino que es necesario "fijar las plantillas".

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández ha criticado la situación general de la sanidad pública vasca afirmando que "hay una falta de recursos humanos evidente". "Tenemos problemas para algo tan sencillo como poder atender por teléfono a la gente cuando llama al ambulatorio", ha subrayado antes de pedir "reforzar" Osakidetza.

La parlamentaria de PP+Cs Laura Garrido ha afirmado que la situación sanitaria es "crítica", al igual que la del sistema educativo y ha criticado que el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, no haya comparecido este lunes junto a la consejera para informar de los protocolos sanitarios en las escuelas.

Por último, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha calificado de "caótica" la gestión de la pandemia por parte del Gobierno Vasco.