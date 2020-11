PP de Bilbao pide un plan de apoyo a la hostelería para el pago del alquiler para mantener empleo y negocios abiertos

BILBAO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Bilbao presentará al pleno ordinario de este jueves una moción en la que solicita un plan de apoyo a la hostelería para el pago del alquiler, con el objetivo de que el sector pueda "mantener el empleo y los negocios abiertos".

En rueda de prensa en el Ayuntamiento de Bilbao, la portavoz popular, Raquel González, acompañada del concejal Carlos García, ha presentado el contenido de las tres mociones que su grupo municipal llevará al próximo pleno, dos de ellas con medidas para "paliar los estragos que está causando el covid en la ciudadanía".

La primera de sus mociones tiene como objetivo "ayudar a la hostelería, que se está desangrando", ya que "lleva todo el mes cerrada y necesita más que nunca el apoyo de las instituciones, y, en este caso, del Ayuntamiento de Bilbao que es la más cercana".

Los populares piden "un plan de apoyo para el pago del alquiler". "Así de sencillo y así de claro, porque es uno de los pagos que más les ahoga y del que más necesitan librarse o, por lo menos, paliarlo para poder mantener sus negocios abiertos cuando puedan volver a levantar la persiana", ha dicho González.

Para el PP, ha asegurado, es "muy importante que haya ayudas directas para el pago del alquiler para los hosteleros, para que puedan mantener el empleo y sus negocios abiertos".

MASCARILLAS

En otra de sus mociones, también relacionada con la pandemia del covid-19, los populares piden que el Ayuntamiento de Bilbao reparta de manera gratuita mascarillas higiénicas en todos los edificios públicos. González ha argumentado que "cualquiera puede tener un contratiempo, se rompe la mascarilla, se estropea, y también hay muchas familias que no pueden sufragar el gasto que supone tener que cambiar las mascarillas cada seis u ocho horas y se dedican a llevarlas simplemente para evitar la multa".

Además, ha recordado que en el interior de los edificios cerrados es "donde más peligro hay de contagios", por lo que repartir mascarillas en instalaciones públicas "ayudaría a salvaguardar la salud de los empleados públicos y de los usuarios que estén en ese momento tramitando cualquier documento en ese edificio público".

A su entender, es "indispensable que este servicio de mascarillas gratuitas esté al servicio de la ciudadanía, y que cualquier persona que lo necesite pueda pasar por una instalación pública a coger una mascarilla higiénica para ese día".

BARIK PAR ALQUILER DE BICIS

En su tercera moción, el PP plantea el uso de las bicis públicas de Bilbaobizi con la tarjeta Barik, ya que se trata de una tarjeta que está "muy extendida entre la ciudadanía y eso facilitaría mucho utilizar esa bicis especialmente los fines de semana", cuando una persona que no esté dada de alta en el servicio no podría utilizar las bicis al no estar abiertos los edificios públics que realizan esta gestión.

"Bilbao avanza y para que las medidas para un movimiento sostenible no sean solo el Bilbao a 30 nos parece interesante que las bicis públicas se puedan utilizar con la Barik", ha concluido Raquel González.