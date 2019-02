PP cree que el PNV "está asustado" por la perspectiva electoral tras haber hecho "un mal negocio" al desalojar a Rajoy

Publicado 20/02/2019 15:13:49 CET

BILBAO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, cree que el PNV "está asustado" por la perspectiva electoral, tras haber realizado "un mal negocio" al apoyar la moción de censura de Pedro Sánchez y desalojar del Gobierno central a Mariano Rajoy.

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Alonso ha señalado que "el problema del PNV es que ha hecho el peor negocio de su vida" porque "ellos tenían esta estabilidad y mayoría", ya que los populares facilitaron la aprobación, durante dos años consecutivos, de los Presupuestos para Euskadi.

"Rompieron con Rajoy a la semana de aprobarle los Presupuestos y le apuñalaron por la espalda, además, en el último minuto, de una manera particularmente cruel, porque pensarían que ya le habían sacado lo que le podían sacar", ha apuntado.

Además, ha explicado que, después, "firmaron un acuerdo con Bildu para empezar a elaborar un estatus soberanista en el País Vasco, y pensaron que firmándole ese papel a Bildu, Bildu les daría mayoría". "También pensaron que poniendo a Sánchez en el Gobierno, en una situación de debilidad, le podrían arrancar concesiones políticas, en términos de todas esas transferencias que dice, prisiones, etc", ha apuntado.

No obstante, ha dicho que, "al final, les ha salido todo mal" a los jeltzales, que "han perdido 500 millones de inversiones, un tiempo precioso y la mayoría de la que disfrutaban".

"Han hecho muy mal negocio y han cometido un profundo error de cálculo y ahora están asustados con la perspectiva electoral que les viene, pensando que su futuro, probablemente, es que en la próxima legislatura van a pintar mucho menos que nunca en la política española. Ésa es la situación del PNV", ha indicado. En este sentido, cree que el lehendakari, Iñigo Urkullu, "se ha equivocado y lo sabe".

"EL DESGASTE DE LOS CATALANES"

El líder del PP vasco cree que el PNV quiere que ahora "el desgaste lo hagan los independentistas catalanes". "Ellos sacuden el árbol, hacen el desgaste, pero, cuando se sacude el árbol, siempre habrá alguien del PNV para recoger nueces, si cae alguna", ha manifestado.

En este sentido, considera que, "si un Gobierno va a hacer cesiones en una negociación", los jeltzales "quieren tener su propia plataforma de reivindicación y decir: 'nosotros también somos un problema', pero no quieren asumir el desgaste en carne propia, sino que quieren que lo hagan los catalanes. Y eso es lo que están haciendo".

A su entender, "no quieren que les contamine la imagen de los independentistas catalanes como gente radicalizada, etc, porque les perjudica en su imagen institucional en el País Vasco, pero sí quieren que puedan conseguir algo y que eso les pueda beneficiar a ellos".

"Ahora tienen un lío porque, si van solos a las europeas, no sacan eurodiputado, pero, luego, no quieren ir con el PDeCAT en según qué condiciones. Pero, si van con el PDeCAT, los de Coalición Canaria entonces no quieren ir con ellos. Y se tendrán que definir", ha indicado.