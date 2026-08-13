PP de San Sebastián propone congelar el IBI y las basuras en 2027 y ampliar las bonificaciones para familias y vivienda

SAN SEBASTIÁN, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián ha presentado diez enmiendas a la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para el ejercicio 2027, con el objetivo de "aliviar la presión fiscal de los donostiarras". Así, propone congelar el IBI y las basuras en 2027 y ampliar las bonificaciones para familias, vivienda y eficiencia energética.

En un comunicado, la formación popular ha explicado que plantea congelar los tipos impositivos del IBI en los niveles vigentes en 2026. El PP considera que esta es la medida "más coherente con la realidad económica de San Sebastián", teniendo en cuenta la situación de las arcas municipales.

La enmienda señala que la Cuenta General de 2025 refleja un superávit de 119,6 millones de euros, una situación que, a su juicio, permite "afrontar el crecimiento de los gastos y mantener los servicios públicos sin necesidad de incrementar la presión fiscal sobre familias y empresas".

"Si el Ayuntamiento tiene capacidad financiera y un importante remanente, no tiene sentido seguir aumentando la carga fiscal de los donostiarras. La prioridad debe ser proteger la economía de las familias y empresas, y aprovechar la fortaleza de las cuentas municipales", ha defendido.

Junto a la congelación del IBI, las enmiendas plantean mejorar las bonificaciones sociales, como eliminar el límite máximo de 460 euros actualmente previsto para determinadas bonificaciones de familias numerosas y familias monoparentales, de manera que se aplique efectivamente el porcentaje correspondiente a cada categoría.

Asimismo, se propone una bonificación del 70% del IBI para las viviendas habituales de personas que acrediten ser víctimas de violencia doméstica o de género.

En materia de vivienda, el PP propone elevar del 50% al 99% la bonificación para los inmuebles cedidos a programas públicos de movilización de vivienda, como Bizigune o ASAP, con el objetivo de favorecer que más viviendas vacías se incorporen al mercado de alquiler protegido o asequible.

También plantea reducir del 125 al 25% el recargo sobre las viviendas vacías, aplicándolo únicamente cuando la desocupación efectiva supere 24 meses consecutivos y no exista causa justificada. El PP fundamenta esta propuesta en "la evolución de los datos municipales", que, según la enmienda, "muestran que el incremento del recargo no ha conseguido reducir el número de viviendas vacías".

Las propuestas se completan con incentivos a la sostenibilidad y la rehabilitación: una bonificación del 50% para inmuebles con etiqueta energética A y del 40% para los de clase B; una bonificación del 50% para inmuebles que instalen puntos de recarga de vehículos eléctricos; y una ampliación de los tramos de valor catastral que permiten acceder a las bonificaciones por instalaciones de energías renovables.

Por último, el PP propone que las viviendas que estén efectivamente en proceso de venta o sometidas a obras de rehabilitación, reforma o adecuación que impidan temporalmente su uso residencial queden excluidas del recargo por vivienda vacía, siempre que estas circunstancias puedan acreditarse.

IMPUESTO TURÍSTICO Y TASA DE BASURAS

El PP ha registrado además tres enmiendas al nuevo Impuesto sobre Estancias Turísticas con el objetivo de que este nuevo impuesto "sea más equilibrado, útil y transparente".

De esta manera, busca reducir la carga sobre los alojamientos de menor categoría -que afecta proporcionalmente más a familias y visitantes con menor capacidad adquisitiva-, concentrar una mayor contribución en los momentos de máxima presión turística mediante un recargo del 50% durante los grandes eventos, y garantizar que la recaudación "tenga un retorno visible para la ciudad, destinándose prioritariamente a paliar las externalidades del turismo, mejorar los servicios públicos y favorecer la sostenibilidad y la convivencia".

En relación a la "excesiva" subida del 6,58% en la tasa de basuras propuestas por el Gobierno municipal para el 2027, el PP considera "un incremento excesivo de la presión fiscal sobre las familias y los negocios de San Sebastián", y por eso propone la congelación de dicha tasa "compatibilizando el mantenimiento de la tasa con la voluntad de no trasladar a los contribuyentes el coste de una gestión que debe ser más eficiente".