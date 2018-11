PP vasco "agotará todas las vías" para tratar de revertir las "vergonzosas" políticas de memoria de Urkullu

Publicado 08/11/2018 12:24:31 CET

Los 'populares' han elaborado un documento con el que pretenden "enmendar a la totalidad" el programa 'Herenegun'

VITORIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha acusado al lehendakari, Iñigo Urkullu, de ser el "responsable directo" de las "vergonzosas" políticas de memoria del Gobierno Vasco, y ha anunciado que el Partido Popular "agotará todas las vías" para tratar de evitar la implantación del programa educativo 'Herenegun', que aborda el terrorismo de ETA y otras formas de vulneraciones de derechos humanos.

Fernández, que ha comparecido ante los medios de comunicación en la sede del PP en Vitoria-Gasteiz, ha denunciado las políticas de memoria que desarrolla el Gobierno Vasco (PNV-PSE), que, a su juicio, tan solo "alimentan la teoría del conflicto", con la que determinados sectores sociales y políticos pretenden justificar el terrorismo de ETA.

La secretaria general del PP de Euskadi ha centrado sus reproches en el programa educativo 'Herenegun', con el que el Gobierno Vasco pretende trasladar a las aulas un repaso sobre el terrorismo de ETA y de otras formas de vulneraciones de derechos humanos, como los crímenes de los GAL o las torturas.

No obstante, también ha confirmado que el PP tampoco participará este año en los actos del 'Día de la Memoria' organizados por el Gobierno autonómico y el Parlamento Vasco, al considerar --en referencia a la participación de EH Bildu en tales actividades-- que "no se puede deslegitimar el terrorismo de la mano de quien no lo condena".

Fernández, además, ha considerado que los actos programados por el Ejecutivo y la Cámara vasca, que en los últimos años han estado dedicados a "todas" las víctimas, pretenden "equiparar" al Estado español con grupos terroristas como ETA o el GAL. Por ese motivo, al igual que en los últimos años, los 'populares' celebrarán su propio acto del 'Día de la Memoria', que en este caso se desarrollará el sábado en Irún (Gipuzkoa).

La secretaria general del Partido Popular de Euskadi también ha anunciado que su grupo ha elaborado un documento de "aportaciones" para el programa 'Herenegun'. El texto recopila las objecciones que, desde que se conoció la iniciativa, viene planteando el PP a este programa.

"TESTIMONIO DE AUTORIDAD"

De esa forma, en el documento se plantea que los miembros de ETA y de la izquierda 'abertzale' "no pueden ser testimonio de autoridad", por lo que considera que no se pueden incluir en el programa aquellas reflexiones que "justifican" el inicio de la actividad de la organización terrorista.

También se alerta de que esta unidad didáctica no puede incluir "acusaciones infundadas" de torturas, por lo que el PP reclama que solo se puedan recoger aquellas acusaciones que se refieran a hechos "probados por los tribunales" de justicia. Asimismo, se indica que el programa 'Herenegun' ha de estar presidido "por el respeto al principio democrático", de forma que no puede ser un mero "compendio de sucedidos".

En el texto elaborado por el PP se subraya que 'Herenegun' no debe incluir testimonios que "no condenan" el terrorismo. Por el contrario, se reclama que en el programa se dé "voz" a las asociaciones de víctimas del terrorismo.

Fernández, que ha recordado que el PP ha pedido la retirada de 'Herenegun' y la destitución del secretario general de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha denunciado que el lehendakari "es el responsable directo de estas vergonzosas políticas de memoria".

CRÍTICAS AL PSE

La secretaria general del PP vasco no ha concretado la fórmula a través de la que su partido pretende tramitar este documento en el Parlamento, aunque ha advertido de que "agotarán todas las vías" para tratar de "enmendar a la totalidad" el programa 'Herenegun'. Además, ha denunciado la actitud del PSE respecto a este programa, y ha acuasdo a los socialistas de "diluirse" en el proyecto del PNV y de tratar de "no incomodar" a su socio de gobierno

Por su parte, el parlamentario Carmelo Barrio, que ha acompañado a Fernández en la rueda de prensa, ha acusado al Gobierno Vasco de tratar de "desarticular la capacidad de acción" de las asociaciones de víctimas a través de la "reducción" de las partidas económicas destinadas a estos colectivos en el proyecto de presupuestos para 2019.

Barrio ha asegurado que la suma de las partidas destinadas a víctimas del terrorismo en las cuentas de este año asciende a 478.000 euros, mientras que la del próximo año sería de 255.000 euros.

Por ese motivo, ha acusado a Jonan Fernández -que niega que se vaya a reducir el presupuesto para este objetivo- de tratar de "disfrazar" la realidad. El representante del PP ha asegurado que, en las actuales circunstancias, es "casi imposible" que su grupo pueda llegar a un acuerdo presupuestario con el Gobierno Vasco.