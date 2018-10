PP vasco se presenta como la opción de la "moderación" frente a la "radicalidad y el populismo"

Actualizado 28/05/2016 13:18:39 CET

Los populares han presentado en Bilbao a sus candidatos para las próximas elecciones generales del 26 de junio

BILBAO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El PP vasco ha presentado este sábado en Bilbao a sus candidatos para las próximas elecciones generales del 26 de junio y ha subrayado que su opción representa una alternativa de "moderación" frente a la "radicalidad y el populismo" que generan "riesgo, incertidumbre y miedo".

El acto, celebrado en el Palacio Euskalduna, ha estado presidido por los cabezas de lista al Congreso Alfonso Alonso (Álava), Borja Sémper (Gipuzkoa) y Leopoldo Barreda (Bizkaia), así como por los cabezas de lista al Senado, Iñaki Oyarzábal, Juana Bengoetxea y Raquel González, por Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, respectivamente.

En una breve intervención, el presidente del PP vasco y cabeza de lista al Congreso por Álava, Alfonso Alonso, ha lamentado que el PSOE "no quiso reconocer el resultado de las elecciones de diciembre" y tampoco fue capaz de "articular una mayoría" que permitiera un gobierno diferente.

"No se reconoció el resultado ni se permitió el diálogo para formar un gobierno estable en torno al PP que fue el partido elegido por la mayoría", ha recordado.

De este modo, ha incidido en que los últimos cuatro meses han sido "difíciles" pero "útiles" para clarificar el panorama político. Por ello, en su opinión, actualmente solo existen "dos alternativas" para la ciudadanía.

"Una alternativa de moderación y estabilidad que es la que queremos representar nosotros o la alternativa de radicalidad y populismo que lo promete todo", ha indicado, para añadir que hay mucha gente "asustada".

Alonso ha remarcado que el Partido Popular representa la "tranquilidad, sensatez, moderación y seguridad" frente al "miedo, el riesgo y la incertidumbre que anida en mucha gente".

En esta línea, ha recordado las condiciones del nuevo rescate económico a Grecia frente a las afirmaciones de los "populistas que prometieron todo y ganaron" mientras "las pensiones mínimas se han recortado esta semana un 40 por ciento".

"España tiene un camino distinto. Hemos demostrado que, trabajando con responsabilidad, las cosas pueden salir bien y puede haber un futuro de progreso y prosperidad", ha valorado.

Por último, tras vaticinar un "gran resultado" del PP el próximo mes de junio, ha resaltado que ello permitirá que la recuperación no se detenga y se caiga en el "abismo del populismo, el infierno de la radicalidad, la demagogia y la incertidumbre".

Por su parte, el candidato por Bizkaia Leopoldo Barreda ha subrayado asimismo que frente a la "apuesta de algunos por la radicalidad", el PP representa la "moderación".

"Hemos visto quiénes buscan el apoyo de los radicales, de Podemos, sea cual sea el resultado de las elecciones. Quién busca pactos con EH Bildu o Podemos en Euskadi; quiénes se abrazan con Hasier Arraiz o pasean a Arnaldo Otegi por Europa y Cataluña", ha denunciado.

Por contra, ha defendido que el equipo que presentan los populares a los comicios del 26-J es "moderado" y aboga por "construir mayorías sociales e institucionales" con el objetivo de realizar reformas de largo alcance.

En esta línea, ha incidido en la necesidad de defender las libertades frente "a las apuestas de ruptura con todo" que son incapaces de construir un futuro abierto a toda la sociedad. "Somos la elección clara para un futuro compartido... en una senda de crecimiento y empleo con el horizonte de los 20 millones de puestos de empleo", ha finalizado.

GIPUZKOA

Por último, el cabeza de lista por Gipuzkoa, Borja Sémper, ha advertido de que la nueva convocatoria electoral es consecuencia de que en los últimos seis meses se ha negado a los españoles la "posibilidad de entenderse y llegar a acuerdos".

A su juicio, quienes han dicho no a un gobierno estable y se han dedicado a trazar líneas rojas "para excluir a una mayoría, no solo han dicho no al PP sino a una mayoría de españoles que no querían nuevas elecciones".

"Somos muchos los que queremos un gobierno estable, de todas las ideas y todos los colores, que queremos un gobierno capaz de perseverar y garantizar valores de convivencia, generar empleo e impulsar la economía", ha añadido.

En este contexto, Sémper ha remarcado que el PP representa un "punto de encuentro" frente a las incertidumbres del populismo. Por ello, ha abogado por un gobierno estable que represente la diversidad territorial.

"Nosotros tendemos la mano en Euskadi, en el conjunto de España a todas las sensibilidades que comparten que el enemigo no son otros territorios, otros españoles u otros partidos. Tendemos la mano a todos los vascos que creen que el enemigo es el paro, la desesperanza y el populismo", ha finalizado.