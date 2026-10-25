Pradales llama a defender el autogobierno y alerta de las opciones de gobernar de Vox, que "niega la identidad vasca"

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha llamado a defender el autogobierno que permite convertir la "Casa Vasca" en "un refugio" ante un mundo "incierto" y para "protegerse" y ante fuerzas políticas que cuestionan el autogobierno". En este sentido, ha alertado de las "importantes opciones de gobernar" que tiene Vox, un partido que "niega la identidad vasca y aboga por la supresión de las libertades de Euskadi".

En un artículo publicado en LinkedIn con motivo del aniversario de la aprobación hace 47 años del Estatuto de Gernika, Pradales ha indicado que ese 25 de octubre de 1979, Euskadi "se citó con la historia".

Bajo el título "La defensa del autogobierno y el autogobierno como defensa", el Lehendakari ha recordado en su texto que casi seis de cada diez vascos acudieron a votar en el referéndum del Estatuto de Gernika y un 90,27% lo hizo a favor.

En el balance de esos 47 años, Pradales ha asegurado que hay una "triple constatación". La primera, según ha apuntado, que "el Estatuto ha sido un instrumento político de primera magnitud".

"Nos ha permitido asentar el autogobierno, levantar un país en ruinas y vertebrar Euskadi en torno a un proyecto compartido de prosperidad y justicia social", ha precisado. También "ha dado forma al Modelo de Bienestar Vasco", equiparando a Euskadi "con los países europeos más avanzados" y se cuenta con instituciones propias y con organismos y políticas que han permitido construir un "país moderno, competitivo y avanzado, sin dejar a nadie atrás".

La segunda constatación es que el Estatuto constituyó un ejercicio de 'Realpolitik' (política realista), un acuerdo de mínimos, producto de "la desigual relación de fuerzas y la presión de los sectores más conservadores del Estado".

Según ha añadido, a pesar de todo, "el buen hacer negociador" de los equipos vascos y el "talante constructivo" de Adolfo Suárez permitió "alumbrar un texto de altura, con contenidos de relevancia política como el reconocimiento del autogobierno como derecho originario, no como resultado de una concesión; la no renuncia a este derecho y a los que pudieran corresponder en virtud de la historia; y la condición de pacto político bilateral".

PACTO "DESNATURALIZADO Y EROSIONADO"

Imanol Pradales ha añadido que la tercera constatación es "más amarga" y es que este pacto aprobado por ley y referéndum fue, desde su nacimiento, "desnaturalizado y erosionado a través de distintos mecanismos: 'café para todos', LOAPA, Leyes de Base y judicialización".

"Ha sido sometido, siempre de forma unilateral, a una lógica transaccional por parte de los sucesivos gobiernos españoles. La realidad es que 47 años después, sigue sin cumplirse íntegramente", ha denunciado.

Pradales ha indicado que esta legislatura se ha avanzado y se han logrado 14 nuevas competencias. "Ahora bien, quedan pendientes la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, incluyendo las prestaciones contributivas, o los puertos de Bilbao y Pasaia. El pacto estatutario sigue sin cumplirse", ha lamentado.

El Lehendakari ha asegurado que defender el autogobierno vasco es "defender algo vital", como es la "posibilidad de gobernar nuestra propia casa" y de contar "con las capacidades necesarias para defender" los intereses de Euskadi.

"Que quienes vivimos y trabajamos aquí podamos decidir sobre lo que afecta a nuestra vida y comunidad. Que quienes somos parte de este pueblo podamos cuidar y atender nuestro hogar. Esto nos permite convertir la Casa Vasca en un refugio ante un mundo cada vez más incierto y acometer los nuevos retos de futuro: cambio climático, migración, disrupción tecnológica", ha añadido.

Además, también permite "protegerse ante un clima político cada vez más deteriorado en el Estado", y ante fuerzas políticas que "cuestionan el autogobierno". "Porque no olvidemos que, en pocas semanas, se celebrarán unas elecciones en las que concurre, con importantes opciones de gobernar, un partido que niega nuestra identidad y aboga por la supresión de nuestras libertades", ha advertido en referencia a Vox.

Pradales ha señalado que muchos de los avances que hoy se dan por sentados no hubieran sido posibles sin el Estatuto de Gernika" y ha apuntado que esa herencia lleva aparejado "un compromiso".

"Todos tenemos una responsabilidad, también el millón y medio de personas que no pudimos votar por edad: defender el autogobierno vasco; valorarlo como merece; e utilizar todas las herramientas que ofrece para seguir creciendo como País y en bienestar. Es nuestra obligación histórica cuidar lo que nos es propio, y lograr las nuevas capacidades políticas que necesitamos para seguir construyendo el futuro. En positivo, sin ir contra nadie, ni hacer bandera de la confrontación", ha manifestado.

Pradales ha llamado a aplicar los mismos valores y principios y la misma firmeza y entusiasmo de quienes nos precedieron porque, "en un mundo tan incierto y convulso, el autogobierno sigue siendo la mejor defensa de la Casa Vasca ante todo lo que pueda venir". "No olvidemos que somos porque decidimos y decidimos porque somos", ha subrayado.

El Lehendakari también ha recordado que tenía cuatro años cuando se aprobó el Estatuto y subraya que con el tiempo tomó conciencia de "lo determinante que fue aquel día en la historia de Euskadi". "Euskadi decía BAI! a un nuevo futuro de prosperidad y libertad en verde, rojo y blanco", ha subrayado.

Pradales ha recordado que el Estatuto se aprobó tras 40 años de dictadura, "en una democracia tambaleante y amenazada por los militares, tal y como se demostraría con el golpe del 23F".

Además, ha añadido que Euskadi sufría "el lastre de la violencia y el terrorismo, con un asesinato cada tres días". "Explotada fiscalmente, con infraestructuras de inicios del siglo XX, con una economía en recesión, castigada por la crisis internacional, en declive industrial y el paro en máximos. Y con la pesada losa de cuatro décadas de persecución de nuestra identidad y cultura", ha enumerado.

"RECONSTRUIR LA CASA VASCA"

Por lo tanto, según ha apuntado, era el momento de reconstruir "la Casa Vasca", una casa "cuya estructura estaba muy dañada, pero con pilares sólidos y profundos: la legitimidad histórica y democrática, custodiada contra viento y marea por los Lehendakaris Agirre y Leizaola en el exilio".

Imanol Pradales destaca que el pueblo vasco aprobó "el Pacto político más importante en décadas", y retomó el camino del primer Gobierno Vasco, cuyo 90 aniversario se está celebrando, que era el "camino de la democracia, la libertad y el autogobierno".

Según ha señalado, Euskadi decidió hacerse cargo de sí misma y de su destino, "como siempre ha hecho a lo largo de su historia". "Confiando en sus propias capacidades, sin tutelas y sin una red de seguridad en caso de que las cosas fueran mal. Con el Estatuto primero, y el Concierto Económico después, asumimos el riesgo y la responsabilidad de gobernar nuestra propia casa", ha añadido.

El lehendakari ha asegurado que el espíritu de Pacto político entre diferentes y con el Estado dejó, durante la campaña del referéndum, "imágenes para la posteridad" como Manuel Irujo y Dolores Ibarruri en un mitin unitario o Carlos Garaikoetxea y Ramón Rubial "fundiéndose en un abrazo", entre otras.

A su juicio, aquella unidad cristalizó "en el respaldo mayoritario a la vía del autogobierno el 25 de octubre" y ha añadido que la excepción vino de la mano de la Alianza Popular de Manuel Fraga, que pidió el voto en contra; y de HB, que "menospreció el Estatuto de Gernika promoviendo activamente la abstención".