Pradales pide a EH Bildu que salga de la "pancarta" y diga si está "a favor o en contra" del pacto fiscal sobre vivienda

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales, en el Parlamento Vasco - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha emplazado a EH Bildu a salir de "la pancarta y el eslogan" para posicionarse y decir si está "a favor o en contra" del acuerdo alcanzado entre el PNV y el PSE-EE para abaratar los alquileres y fomentar la salida de pisos vacíos al mercado.

Por su parte, el portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha denunciado la "inacción" del Gobierno Vasco en materia de vivienda, y ha reclamado al lehendakari que "se retracte" de sus mentiras respecto a la capacidad de los ayuntamientos de la formación soberanista para ceder suelo público para la construcción de pisos.

Este intercambio de reproches entre Pradales y Otxandiano se ha producido en el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento Vasco, en el que el representante de la coalición soberanista ha dirigido al lehendakari una pregunta sobre vivienda.

El portavoz de EH Bildu en la Cámara vasca ha iniciado su intervención pidiendo a Pradales una "rectificación" por un reproche que dirigió a la coalición en el pleno de control de hace dos semanas.

"No es verdad, o dicho de otra manera, es mentira, que en los ayuntamientos gestionados por EH Bildu exista suelo público que se pueda ceder al Gobierno Vasco para hacer 45.000 viviendas. Esto es lo que dijo usted, así lo recogieron los medios y así se ha difundido", ha manifestado Otxandiano, quien ha matizado que "una cosa es el suelo residencial planificado; es decir, la vivienda planificada en los planes generales de ordenación urbana, y otra cosa es que ese suelo sea público".

"EJEMPLARIDAD"

El representante de EH Bildu ha subrayado que "la gran mayoría de ese suelo es privado, no es público", por lo que "los ayuntamientos no se lo pueden ceder al gobierno vasco en estos momentos". Por ese motivo, ha reclamado a Pradales que "se retracte" de sus palabras. "En esto quedamos, en que esto no se podía hacer en honor a la ejemplaridad en la política", ha afirmado, aludiendo así a las habituales apelaciones del lehendakari a un ejercicio ético de la política.

Por otra parte, ha reprochado al Gobierno Vasco que en los últimos diez años no se han hecho Planes Territoriales Sectoriales de Vivienda. "Esto es una verdad empírica incuestionable y yo creo que la política adulta, responsable y honesta exige asumir las responsabilidades de la acción del gobierno, en este caso de la inacción del gobierno durante los últimos diez años", ha añadido, para subrayar a continuación que el "embudo" para la construcción de viviendas no está en la acción municipal, sino en el Ejecutivo autonómico.

Por su parte, Pradales ha defendido la gestión de su gobierno y de los partidos que lo integran en materia de vivienda. "El último ejemplo es el de ayer; el acuerdo fiscal entre el PNV y el PSE para dar un nuevo impulso a la política de vivienda", ha manifestado, en referencia al acuerdo tributario entre 'jeltzales' y socialistas para abaratar el alquiler y sacar al mercado viviendas vacías.

POLÍTICA "SERIA Y RESPONSABLE"

El lehendakari ha destacado que los partidos que conforman el Gobierno Vasco "hemos priorizado el interés común de la sociedad vasca". "Esto salta a la vista", ha afirmado, para recordar a continuación que esta semana el Gobierno Vasco ha comprado 510 viviendas al fondo Blackstone para mantenerlas como pisos protegidos. "Hemos dado respaldo a 510 familias en Donostia y creo que esto es hacer una política seria y responsable", ha añadido.

Imanol Pradales se ha preguntado "qué ha hecho Bildu hasta ahora" ante las decisiones adoptadas por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis habitacional. Pradales ha lamentado que la única respuesta de la coalición haya sido "dar la negativa, decir que no". "No escurran el bulto, porque tienen una responsabilidad, una responsabilidad muy importante", ha manifestado.

Pradales ha recordado que el acuerdo fiscal alcanzado este pasado jueves por el PNV y el PSE-EE "incentiva el alquiler de la vivienda para la gente joven especialmente y favorece sacar viviendas vacías del mercado", y ha preguntado a Pello Otxandiano si está "a favor o en contra" de dicho acuerdo.

"Los eslóganes están muy bien y caben en una pancarta, pero la realidad no cabe en un eslogan, señor Otxandiano. Salgan de su trinchera, pónganse manos a la obra, ayuden en la planificación municipal, a que haya más suelo público en manos del gobierno;les seguimos esperando", ha manifestado.