Los presupuestos de Gipuzkoa para 2023 continúan su tramitación tras rechazarse las enmiendas a la totalidad

SAN SEBASTIÁN, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Norma Foral de los Presupuestos de Gipuzkoa para 2023 continúa su tramitación después de que las Juntas Generales hayan rechazado este lunes las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos junteros de EH Bildu y de Elkarrekin Gipuzkoa.

Por lo tanto, el Proyecto presupuestario continuará su tramitación con el debate y votación de las enmiendas parciales en la Comisión de Hacienda y Finanzas que se celebrará este próximo viernes y el dictamen de la comisión.

El portavoz de EH Bildu, Juan Karlos Izagirre, ha defendido la apuesta por una "política fiscal justa para garantizar el bienestar" y ha abogado por "impulsar políticas de reparto para reducir las diferencias". Así, ha sostenido que para hacer una reflexión sobre la reforma fiscal "es imprescindible el compromiso" de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Izagirre, además, ha recordado que la coalición soberanista presentó una propuesta de 17.000.000 de euros para abordar el reto del cuidado futuro y poner unas "bases sólidas" y ha reivindicado "un sistema integral de cuidados y que ponga prioridad en el cuidador". Asimismo, ha preguntado al PNV "por qué no ha estado dispuesto a llegar a acuerdos en ámbitos estratégicos para sentar bases sólidas en Gipuzkoa de cara al futuro".

Elkarrekin Gipuzkoa ha reafirmado su apuesta por un modelo "social, verde, feminista y fiscalmente justo" y ha incidido en que el objetivo de las cuentas forales debe ser "impulsar una sociedad más justa, más comprometida con el medioambiente, que ejerza sus competencias fiscales para dejar de ser uno de los sitios con menor presión fiscal del Estado y que apueste por políticas feministas que acaben con los vicios de estas sociedades patriarcales".

El portavoz de Elkarrekin Gipuzkoa, Joanes Fiel, ha remarcado que "no estamos ante un problema de falta de ingresos, estamos ante un problema de redistribución y prioridades". "Realmente estos presupuestos y las políticas que defienden no son valientes, no son audaces, no proponen nada nuevo y, por tanto, no hacen frente a gran reto socioeconómico al que nos enfrentamos", ha afirmado.

"SATISFACCIÓN"

Por su parte, la portavoz del PNV, Maria Eugenia Arrizabalaga, ha recordado que el Proyecto de Presupuestos Forales 2023 "plantea una dotación propia de 1.129 millones de euros, 87,6 millones más que en 2022, con un crecimiento del 8,41%" y ha mostrado su "satisfacción" porque los presupuestos continúen adelante en su tramitación.

Tras destacar que este proyecto muestra el "compromiso con la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático y la transición hacia un modelo social y económico más sostenible y responde a las necesidades reales del territorio", Arrizabalaga se ha preguntado por qué EH Bildu "facilita la aprobación de los presupuestos en Navarra y en España, y sin embargo mantiene su actitud de oposición frontal en Euskadi y en el territorio de Gipuzkoa".

Finalmente, el juntero del PSE Julio Astudillo ha considerado que el proyecto de presupuesto foral de la Diputación de Gipuzkoa para 2023 "no merece enmiendas a la totalidad". "Es el mayor presupuesto de la historia de esta Diputación, en unos momentos difíciles y de incertidumbre", ha subrayado.

Astudillo ha señalado que el Parlamento foral va a autorizar a la Diputación "un gasto histórico, con el dinero recaudado por la contribución de los guipuzcoanos, un dinero que se va a gastar con eficacia, eficiencia y honradez, por este gobierno". "Un presupuesto para hacer frente a los retos de Gipuzkoa, con un gobierno foral que mira de frente a los problemas de la sociedad guipuzcoanos", ha añadido.