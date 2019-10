Esteban llama a "defender la institucionalidad y que no todo es admisible" en las protestas de Cataluña

Actualizado 16/10/2019 11:24:49 CET

Dice que hay que intentar que "la cosa no se desborde" hasta el 10N porque "hacer algo efectivo antes, no es realista"

BILBAO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PNV por Bizkaia al Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, espera que no continúe la violencia "muy puntual" registrada en las protestas por la sentencia del 'procés', y ha considerado que "lo que hay que hacer es una defensa absoluta de la institucionalidad y de que no todo es admisible". Además, ha apelado a intentar que "la cosa no se desborde, por parte de unos y de otros, hasta que pasen las elecciones" del 10 de noviembre porque "hacer algo efectivo antes no es realista".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha afirmado que le "preocupa" la situación en Cataluña, donde confía en que la violencia, que "algo ha asomado" en las últimas horas y "todavía es muy puntual", no continúe. No obstante, ha reconocido que "siempre puede haber personas o grupos interesados en que las cosas se deriven al ámbito violento".

El dirigente jeltzale ha opinado que la sociedad catalana tiene que poner "la vista a un medio-largo plazo y no dejarse llevar por aquellos que quieran empantanar las cosas y, sobre todo, convertir una protesta pacífica, multitudinaria, en algo violento".

TORRA

Preguntado por el llamamiento del presidente de la Generalitat a movilizarse, el dirigente del PNV ha señalado que "la faceta activista del president Torra es de sobra conocida" y, tras indicar que entiende "el punto de sentimiento y reacción", ha remarcado que "hay que hacer una defensa absoluta de la institucionalidad porque es lo que te da una base como pueblo, y luego hacer otras cosas".

De este modo, ha insistido en que "no habría que perder el punto de vista de la defensa de la institucionalidad y no todo es admisible tampoco en la protesta".