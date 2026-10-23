El proceso de renovación del Pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava será el 27 de octubre

Archivo - La Cámara de Álava tiene como objetivo la mejora competitiva de las empresas - CÁMARA DE COMERCIO DE ÁLAVA - Archivo

VITORIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proceso de renovación del Pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava vivirá su jornada de votación el próximo martes, 27 de octubre, siendo finalmente seis las candidaturas que serán sometidas a votación, para elegir a las empresas que ocuparán las cuatro vocalías vacantes, correspondientes a las agrupaciones del Grupo A 'Comercio al por menor' de categoría única y 'Otros servicios' de categoría segunda.

Las votaciones se celebrarán en la sede de la Cámara, en la calle Dato, número 38 de Vitoria-Gasteiz, en horario ininterrumpido, de 9.00 a 20.00 horas.

La Cámara de Comercio ha explicado que el número de miembros del Pleno se distribuye en distintas Agrupaciones y Categorías de acuerdo con la estructura económica de Álava y su aportación a la Cámara.

Se compone de 36 vocales, de los cuales 24 son mediante sufragio libre, igual, directo y secreto entre todos los electores (Grupo A), cinco a propuesta de las organizaciones empresariales (Grupo B) y los siete restantes son empresas de mayor aportación voluntaria (Grupo C).