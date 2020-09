Prohibido el baño en las playas de Euskadi debido a las condiciones meteorológicas adversas

BILBAO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha anunciado que, debido a las condiciones meteorológicas adversas, no queda garantizada la calidad del agua de las zonas de baño en Euskadi, por lo que por precaución se prohíbe el baño hasta nuevo aviso.

En un comunicado, Salud ha recordado durante la temporada de baño toma muestras de las aguas de baño para determinar los parámetros microbiológicos: E.coli y Enterococos, tal y como establece la Directiva 2006/7/CE y el RD 1341/2007.

Si los resultados indican que el agua no alcanza a tener una calidad suficiente, se emite la recomendación de no bañarse. Así mismo, se valora el estado del entorno de la playa en cuanto a servicios, limpieza, etc., calificándose como "buena", "mejorable" o "mala".