La propuesta de nuevas pruebas y testigos obliga a suspender hasta mañana martes el juicio contra Cabezudo

SAN SEBASTIÁN, 7 Mar.

El juicio contra el fotógrafo donostiarra José Juan Cabezudo, conocido como 'Kote', que ha comenzado este lunes en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa, en San Sebastián, por presuntos delitos sexuales de las que le acusan mujeres que hicieron de modelos para él, se ha suspendido hasta este martes por la propuesta de nuevas pruebas y testigos por parte de la defensa y la acusación particular.

La vista ha comenzado hacia las diez de la mañana con gran expectación mediática. Previamente, en la puerta de la Audiencia de Gipuzkoa se han concentrado media docena de personas de las plataformas Indarka y Kote Cabezudoren biktimontzat justizia!, en apoyo a las presuntas víctimas del fotógrafo donostiarra que, a lo largo de un mes, va a ser juzgado por presuntos delitos de estafa, contra la intimidad, contra la libertad sexual, contra la integridad moral y corrupción de menores.

Una de las cuestiones abordadas en el marco de las diligencias previas ha sido cómo declararán las víctimas. El fiscal Jorge Bermúdez, que ejerce la acusación por 16 víctimas, ha planteado que cada caso se resuelva según el deseo de cada una de ellas.

A este respecto, el letrado de la acusación particular, Mario Díez, ha señalado que de las 17 víctimas a las que representa, "muchas no han tomado al cien por cien la decisión de si quieren enfrentarse al acusado en la sala" o declarar en una estancia aparte y dependerá "en función de su estado de ánimo".

También ha reclamado medidas de "protección" para que no se difundan sus identidades o cualquier "detalle que pueda llevar a su identificación".

El abogado de Cabezudo ha sostenido, sin embargo, que esa protección debe limitarse a las 13 sobre las cuales se presenta acusación, puesto que los presuntos delitos cometidos sobre las otras cuatro están prescritos y fueron excluidas del procedimiento.

La defensa de Cabezudo ha propuesto nuevas pruebas, entre ellas, contratos supuestamente firmados entre el fotógrafo y víctimas que "acreditan la relación contractual" entre ellos y el "consentimiento" de las chicas para realizar las sesiones fotográficas.

El abogado de la acusación particular ha solicitado la suspensión de la vista hasta mañana para poder contrastar con las presuntas víctimas la veracidad de estos documentos, que para el Ministerio fiscal "no procede" introducir como prueba, ya que "se podían haber aportado en un momento procesal anterior para que fuesen sometidos, como otros, a una prueba pericial grafística". Además, ha considerado que dejarían a las partes acusatorias "en indefensión por no poder contrastar su veracidad" y comprobar "si hay partes manuscritas añadidas con posterioridad".

Otra de las pruebas propuestas ha sido varios libros de fotografía de Cabezudo en los que aparecen imágenes de alguna de sus presuntas víctimas y que el letrado de éstas ha considerado "no tienen utilidad para el procedimiento", por lo que se ha opuesto a que sean tomados como tales.

Por otro lado, la defensa ha propuesto nuevos testigos, un profesor de fotografía que realizó trabajo de asistente en varias sesiones fotográficas de Cabezudo, así como su exmujer.

La acusación particular, por su parte, ha propuesto como testigos a la pareja de una de las víctimas que, al parecer en su momento intentó negociar con Cabezudo la retirada de imágenes de la chica de Internet, y la alcaldesa de Belauntza que "fue testigo del acoso" presuntamente ejercido por parte del fotógrafo hacia esta mujer.

