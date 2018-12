PSE pide a EH Bildu y a PNV que "dejen de alimentar a los partidos extremistas defendiendo ensoñaciones soberanistas"

Publicado 22/12/2018 13:39:23 CET

Andueza apuesta por "vacunarse contra esa extrema derecha desde el acuerdo y el diálogo"

SAN SEBASTIÁN, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, ha reclamado a EH Bildu y PNV que "dejen de alimentar a los partidos extremistas defendiendo ensoñaciones soberanistas", y que "escuchen" a la sociedad vasca que, en el último Euskobarómetro, "ha respaldado, sin fisuras, el actual Estatuto de Gernika, mostrándose satisfechos con el actual modelo".

Tal como ha recordado, según el Euskobarómetro, tres cuartas partes de la ciudadanía vasca (76,4%) continúan mostrándose satisfecha con el Estatuto, mientras que los insatisfechos no llegan a uno de cada cinco y alcanzan apenas del 16,1%.

Andueza, en declaraciones a los periodistas en Hernani (Gipuzkoa) en la agrupación socialistas, ha asegurado que hay algunos partidos que "quieren dar la impresión que ese debate está en la calle, pero la encuesta demuestra que eso no es así". Por eso, ha considerado que "en lo que hay que centrarse ahora es en lo que importa a la sociedad vasca".

Además, ha advertido de que "aquellos que quieren más soberanismo, lo único que van a lograr es alimentar a los extremos y alimentar partidos políticos que nada bueno le puede traer a España, ni a Euskadi". "Estas fuerzas políticas lo único que quieren es destruir todo lo construido durante años como el autogobierno, el camino de la descentralización que nos ha traído mucho y bueno a este país". Es por ello, que para Andueza "lo más urgente ahora es, todos unidos, parar a los extremismos".

"A EH Bildu y al PNV les pediría que dejen de lado sus retroalimentaciones y sus discursos sobre cuestiones que no están en la calle, que no están en la sociedad y que, además, no preocupan a los ciudadanos. Lo que ahora toca es vacunarnos contra esa extrema derecha, que bien vestida de verde, de naranja o de azul, quiere romper con todo lo que hemos venido construyendo entre todos, desde el acuerdo y el diálogo", ha advertido.

GESTIÓN

El dirigente socialista también ha calificado de "buen resultado" la valoración que los vascos han dado a la gestión que están realizando los socialistas, a través en el Euskobarómetro, que asegura que el PSE-EE crece.

Aunque cree que "queda mucho" hasta las próximas elecciones autonómicas, "es un indicador muy positivo porque, en definitiva, ha puesto de manifiesto que el trabajo que vienen realizando los socialistas, pero, sobre todo, que los vascos nos ven como garantía de estabilidad para este país".

Además, Andueza ha señalado que está convencido de que los buenos datos del Euskobarómetro son también "un reflejo de que la sociedad ve al PSE-EE como un partido comprometido con la sociedad, centrado en la resolución de los problemas de los ciudadanos" y, por el contrario, "no nos estemos enredando en caminos" que llevan a "la inestabilidad y el enfrentamiento como se está dando en Cataluña, caminos que están siendo vistos con envidia por parte de algunos en esta sociedad".

En este sentido, ha asegurado que este pasado viernes en Cataluña se vivió un "día histórico", ya que, "por primera vez desde los años 70, se produjo una subida histórica del Salario Interprofesional". A su juicio, Pedro Sánchez "está demostrando, con acciones y no con palabras, que está en el Gobierno para resolver los problemas de la gente".

Finalmente, ha aplaudido que Sánchez acudiera a Cataluña para" abrir una línea de diálogo", reuniéndose con el presidente catalán, Quim Torra, "dando respuesta a su compromiso de iniciar una vía de interlocución para llegar a acuerdos, entre diferentes y resolver, problemas políticos".