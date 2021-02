Ramiro González dice que no habrá "unas fiestas de San Prudencio como un año normal" ni actos "multitudinarios"

Prevé que la vacunación en residencias concluya el día 11 y después se puedan adaptar a una situación "de mayor normalidad pero no plena"

BILBAO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha considerado que en Semana Santa no va a haber "una movilidad libre" y, en la misma línea, ha afirmado que este 2021 tampoco no habrá "unas fiestas de San Prudencio como un año normal" ni actos "multitudinarias en ningún caso".

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, el diputado general alavés ha señalado que la pandemia de covid-19 ha entrado en una fase de "meseta" en Euskadi que podría ser "una antesala de un descenso paulatino, lento, de la incidencia del virus". En este marco, ha opinado que "ahora mismo no conviene" adoptar nuevas medidas en el LABI.

A su entender, habría que esperar a ver la evolución de las actuales medidas, que "están funcionando", para tomar decisiones. En todo caso, ha subrayado que "ahora mismo el mensaje correcto" no es apuntar la posibilidad de que pueda haber una movilidad en Semana Santa.

"El mensaje correcto es que vamos a seguir trabajando para controlar el virus, con las medidas que hacen que el virus vaya bajando su incidencia, a trabajar para defender la vida y la salud de la gente y conseguir controlar la presión hospitalaria. Y, a medida que esa medidas vayan funcionando, ya se irá viendo qué medidas hay que adoptar", ha insistido.

En palabras de Ramiro González, "sería incorrecto y, además, creo que no va a responder a la realidad" plantear que en Semana Santa "va a haber una movilidad libre".

En la misma línea, ha explicado que el área de Cultura trabaja "en varias opciones" para las fiestas patronales alavesas en función de la situación de la pandemia en ese momento. En todo caso, ha subrayado que no habrá "fiestas de San Prudencio como un año normal", de modo que no habrá "una retreta como un año normal" ni se van a producir actos "multitudinarios en ningún caso".

No obstante, ha señalado que la Diputación pretende que "los alaveses tengan la oportunidad de honrar a su patrón y a su patrona". "Ya veremos de qué manera", ha añadido.

Por otro lado, se ha referido a la situación en las residencias para personas mayores de Álava, donde actualmente hay 29 personas positivo en covid, una cifra "controlada". González ha explicado que "en principio" está previsto que la vacunación en los centros acabe el próximo día 11 y "respirar con mayor tranquilidad", una vez haga efecto la segunda dosis.

Sobre la posibilidad de flexibilizar visitas y salidas una vez se cierre la vacunación, ha señalado que va a suponer "un cambio importante" en las residencias y habrá que adaptarse a una situación "de mayor normalidad" pero no "de normalidad plena".

Asimismo, ha denunciado que existe "una campaña política con motivos políticos de determinadas formaciones", en alusión a EH Bildu, para "desprestigiar" las residencias privadas.

EL EMPLEO

Por otro lado, el diputado general de Álava ha lamentado que la crisis provocada por la pandemia "va a dejar efectos en el empleo" no sólo de grandes empresa que han anunciado ya ERE, sino en autónomos que cierran sus negocios o trabajadores que tenían contratos en empresas pequeñas y no han sido renovados. Según ha indicado, "vamos a acabar esta crisis con más desempleo del que teníamos", aunque con "cuánto más no lo podemos decir ahora".

Ante esta situación, ha subrayado, la labor de las administraciones públicas tiene que ser "poner las condiciones para que ese empleo se recupere cuanto antes".

Asimismo, ha admitido que es "muy difícil afrontar la situación de algunas empresas que tienen una caída de pedidos muy brusca", pero ha precisado que hay que "intentar todas las soluciones alternativas" al despido. Esta posición, ha señalado, se ha trasladado a empresas como Aernnova y Tubacex. En la primera, según ha recordado, ha acabado periodo de negociación sin acuerdo, mientras que en la segunda comenzará la próxima semana y espera que "se consiga un acuerdo y se busquen fórmulas alternativas".

Finalmente, se ha mostrado convencido de que los proyectos alaveses que optan a fondos europeos de reconstrucción están "muy bien posicionados", pero ha advertido de la "gran incertidumbre" que todavía existe sobre el reparto y la gestión de estos recursos.