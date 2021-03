Ramiro González llama a la "responsabilidad" y a evitar movilizaciones "masivas" el 8 de marzo

Respalda las reivindicaciones del 'Día Internacional de la Mujer', pero pide que los actos sean "compatibles" con la situación sanitaria

VITORIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha pedido a los convocantes de manifestaciones y actos programados para el 8 de marzo, con motivo del 'Día Internacional de la Mujer', que actúen con "responsabilidad" y traten de evitar movilizaciones "masivas", que no resultan "aconsejables" en el actual contexto de pandemia.

González, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno Foral, ha mostrado su respaldo a las reivindicaciones de la jornada del 8 de marzo en favor de la igualdad de derechos entre sexos.

No obstante, ha afirmado que este año "no toca acudir a manifestaciones masivas", y que las reivindicaciones feministas se pueden mantener "vivas", sin que para ello sea necesario recurrir a grandes concentraciones de público, en un momento en el que "la situación sanitaria no lo aconseja".

"No estamos para acudir a manifestaciones masivas", ha subrayado González, quien en todo caso ha querido dejar claro que las demandas que acompañan al 'Día Internacional de la Mujer' son "justas".

González se ha dirigido a los convocantes de movilizaciones y actos programados para el 8 de marzo para pedirles que actúen con "responsabilidad" y que "articulen fórmulas de reivindicación compatibles con la situación sanitaria".