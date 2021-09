Raphael dice que no se bajará del escenario en "varios años" porque le "enloquece" y apuesta por repetir en el cine

El cantante, que presenta la serie 'Raphaelismo' en el Festival de San Sebastián, afirma que es "el artista más auténtico en lo que hace"

SAN SEBASTIÁN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Raphael ha asegurado que ve el "futuro muy bien", pese a que en estos momentos la situación aún continúe condicionada por la pandemia, pero ha subryado que no se bajará del escenario "en varios años" porque, según ha dicho, "me enloquece, me gusta". Además, apostado por repetir en cine y en el formato de Y por qué no, repetiré en cine y en el formato de serie documental como es 'Raphaelismo'.

"Me encanta que el público pueda ver en mí muchas facetas, porque las tengo. Si Dios quiere y la pandemia nos deja, va a haber muchas cosas nuevas", ha remarcado el cantante en rueda de prensa en San Sebastián, donde se presenta un episodio de la serie documental original Movistar+, que la plataforma estrenará al completo en 2022.

Se trata de un retrato íntimo que ahonda en los éxitos, secretos, miedos y sueños del artista, con material audiovisual inédito, que lo convierten en el primer y único documental con la implicación directa del propio Raphael, su familia, RLM y Universal Music Spain.

Raphael ha expresado que es un "verdadero honor" estar en el Festival de San Sebastián, al que acudió por primera vez con la película 'Mi gran noche' de Álex de la Iglesia, y ha asegurado que le gustaría poder "volver cada año". "El clima de esta ciudad en estas fechas no me lo quiero perder más", ha afirmado.

Preguntado por el título de la serie, se ha mostrado convencido de que es algo que va con él. "No sabría hacerlo de otra manera. Soy el artista más auténtico en lo que hace, me sale solo. De ahí el 'Raphaelismo', no podría ser de otra manera", ha manifestado.

"Todo lo que hago a mi manera, para mí es ismo. Yo no imito a nadie, si de algo puedo presumir es de que yo no me parezco a nadie, aunque sí hay mucha gente que trata de parecerse a mí", ha expresado el artista.

Asimismo, ha señalado que aún quedan muchas cosas por saber de Raphael porque, tal y como ha destacado "conocerlo todo no lo conozco ni yo". "Son muchos años, mucha cantidad de cosas", ha afirmado, al tiempo que ha resaltado que el público le "quiere y acepta durante mucho tiempo" y "llena los teatros y compra mis discos, que es difícil" porque "son más de 60".

Cuestionado sobre el futuro de la música, el cantante ha considerado que "de todos los géneros se seguirá escuchando lo bueno" y ha apuntado que "dentro de 5 o 10 años la sociedad dirá cuáles son las canciones que gustan y cuáles pasan sin pena ni gloria", al tiempo que ha recordado que de sus temas "no todo pasó a la historia, pero sí una gran cantidad".

De este modo, ha destacado que es "muy amigo de la gente joven" y ha recordado los duetos que ha hecho con "gente que sale" porque le "encanta". "A mí me gusta estar con los jóvenes siempre, pero quede lo que quede, yo voy a procurar estar ahí también para cantarlo con ellos o solo", ha añadido.

En cuanto a su "receta para mantener la pasión", Raphael ha "jurado por todos los dioses" que no la conoce. "Yo soy así, punto pelota, no hay más. Soy una persona feliz porque trabajo en aquello que me gusta, me rodeo de la gente que me gusta, hablo de lo que me gusta. Yo no hablo de otras cosas. Y si me apuras ese es el único y gran secreto: la pasión que le pongo a las cosas es auténtica", ha sostenido.

Tras remarcado que nunca se ha considerado "fuera de moda", el intéprete de temas como 'Yo soy aquel' o 'Que sabe nadie', ha recordado que decidió pasar unos años viviendo en ciudades como Miami o Nueva York porque necesitaba "más campo, que estaba al otro lado del charco y que me pertenecía por derecho propio" y ha incidido en que esa temporada le "sirvió de mucho". Pese a ello, el público español no se "olvidó" del artista de Linares. "Fui recordado y al volver fue la repanocha", ha resaltado.

CONTENIDO INÉDITO

Los directores de 'Raphaelismo', Alberto Ortega y Charlie Arnaiz, han explicado que este proyecto, que coincide con los 60 años de Raphael sobre los escenarios, fue "un regalo" y han agradecido la "involucración absoluta" del artista, que ha aportado material dando "un perfil inédito hasta el momento" sobre su vida y su carrera.

Así, se han mostrado "muy orgullosos" porque poder contar algo inédito de un artista "del que se ha contado tanto" es un "reto" y, según han explicado, lo han conseguido "con cinco entrevistas de muchas horas" en las que se creó "un ambiente de confianza muy emotivo y nos relató anécdotas que nunca había contado".

MARIO CAMUS

Raphael también ha tenido unas palabras de recuerdo para el director Mario Camus, fallecido este pasado sábado fallecido a los 86 años en Santander y que le dirigió en películas como 'Cuando tú no estás' (1966), 'Al ponerse el sol' (1967) y 'Digan lo que digan' (1968).

En esa línea, ha asegurado que al enterarse de la noticia de su fallecimiento lo pasó "muy mal" y ha recordado la amistad que le unió a lo largo de los años con este "cineasta maravilloso". "Mario estaba en nuestras vidas y sigue estando", ha subrayado.