Reabierta la investigación por la muerte del niño de 11 años electrocutado en Usurbil (Gipuzkoa) el año pasado

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SAN SEBASTIÁN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Gipuzkoa ha ordenado reabrir la investigación por la muerte del niño de 11 años que resultó electrocutado el pasado marzo de 2025 tras subirse a una torre de alta tensión en la localidad guipuzcoana de Usurbil, al considerar que existen "indicios de una posible negligencia" por parte de la empresa propietaria de la torre y de la compañía responsable de su mantenimiento.

El auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, fechado el pasado 8 de octubre, estima parcialmente el recurso presentado por los familiares del menor fallecido y revoca el archivo provisional acordado por el Juzgado de Instrucción número dos de San Sebastián el 29 de marzo del pasado año.

En su lugar, la Audiencia ordena que el órgano de instancia realice "cuantas diligencias de investigación considere oportunas para esclarecer" estos hechos y, en particular, "reciba declaración, en calidad de investigados", a los dos administradores solidarios de la sociedad Tremefil-Izaguirre SA y al apoderado y director técnico de Electrónica del Urumea SL.

También solicia la declaraicón como testigo del técnico de TUV SUD ATISAE y que se oficie a la Delegación de Gipuzkoa del Departamento de Industria, Transición energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, a fin de que "complete el informe del tres de abril de 2025" y participe cuál es el organismo público responsable encargado de revisar en Gipuzkoa el cumplimiento de las instrucciones técnicas aplicables en materia de seguridad conforme al Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero y facilite la filiación completa del autor del informe de abril para que lo ratifique.

Asimismo, se insta a oficiar al Ayuntamiento de Usurbil para aclare "si en el proyecto de mejora del acceso peatonal y del carril- bici del Polígono 002 finalizada en enero de 2024 existía un análisis de riesgo y, en relación con el mismo, se advertía de la ubicación de una torre de alta tensión en el 'bidegorri' (carril peatonal ciclista) y, en caso de existir, aporte copia del informe de riesgos.

También se le solicita que informe de "si el proyecto de obra preveía medidas de seguridad para reducir o minimizar los riesgos relacionados con la torre de alta tensión" involucrada en los hechos y que, en caso de haber abierto un expediente sancionador o de investigación del suceso, facilite copia al Juzgado.

Por otro lado, la Audiencia pide que se requiera a las mercantiles Electrónica del Urumea y Tremefil-Izaguirre para que aporten a las actuaciones copia de la póliza de responsabilidad civil que estuviera en vigor a fecha 8 de marzo de 2025 para "la eventual cobertura de sus respectivas responsabilidades en los hechos objeto de investigación". Por último, se solicita un exámen médico-forense del alcance de las lesiones y se declara de oficio las costas causadas en esta alzada.

Los hechos tuvieron lugar en Usurbil el sábado 8 de marzo, en el marco de una reunión familiar celebrada en un restaurante de la citada localidad cuando tres niños, de entre 11 y 15 años, salieron del local y se subieron a una torre de alta tensión próxima, produciéndose una descarga eléctrica que provocó graves quemaduras al más pequeño de ellos, que falleció tras permanecer ingresado durante más de una semana en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital de Cruces. Los otros dos niños y dos adultos, que acudieron a socorrerlos, también resultaron heridos.