Rebordinos anuncia "alguna estrella que puede alegrar los ojillos de los fans" en este 68 Festival de San Sebastián

Ayuntamiento de San Sebastián vuelve a apoyar un año más el Premio del Público, dotado con dos galardones de 50.000 y 20.000 euros

SAN SEBASTIÁN, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha avanzado que el jueves se darán a conocer las presencias previstas en esta 68 edición del certamen, que arranca el viernes y se desarrollará hasta el día 26 en la capital guipuzcoana, entre las cuales habrá "bastante glamour español" y "alguna estrella que puede alegrar los ojillos de los fans".

Rebordinos se ha referido en estos términos, acompañado del alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, al ser preguntado por los periodistas durante la presentación del patrocinio por parte del Ayuntamiento donostiarra del quinto Premio del Público del Zinemaldia.

Este galardón, surgido como parte del legado de la Capitalidad Europea de la Cultura San Sebastián 2016, pretende también "ser un homenaje del Consistorio a la ciudadanía, que es quien entrega el galardón mediante votación", según ha recordado Goia.

Optan al Premio del Público Ciudad de Donostia/ San Sebastián los filmes de la sección Perlak del Zinemaldia, formada por títulos premiados y aclamados en otros festivales internacionales. Las proyecciones serán en el teatro Victoria Eugenia y el público asistente al primer pase de cada película podrá votar para elegir al ganador. El galardón, dotado con un premio a la Mejor Película de 50.000 euros y otro a la Mejor Película europea de 20.000 euros, se entregará en la gala de clausura del Festival.

"Los dos filmes quedarán vinculados para siempre con la ciudad a través de este galardón entregado de modo participativo", ha incidido Goia, que ha recordado que el año pasado fue distinguida con el galardón en la modalidad de Mejor Película 'Hors normes/ The Specials', dirigida por Olivier Nakache y Éric Toledano, mientras que 'Sorry We Missed You' de Ken Loach se hizo con el de Mejor Película Europea.

Este año optarán al Premio 'Wife of a spy' de Kiyoshi Kurosawa (Japón); 'The world to come' de Mona Fastvold; 'El agente topo/ The mole agent' de Maite Alberdi (Chile-EEUU-Alemania-Holanda-España); 'Herself' de Phyllida Lloyd (Reino Unido-Irlanda); 'Miss Marx' de Susanna Nichiarelli (Italia-Bélgica); 'Nam-mae wui yeo-reum-bam/ Moving on (Hermanos en una noche de verano)' de Yoon Dan-Bi (Corea del Sur); 'Never rarely sometimes always (Nunca, casi nunca, a veces, siempre) de Eliza Hittman (EEUU); 'Nomadland' de Chloé Zhao (EEUU); 'Nuevo orden/ New order' de Michel Franco (México); y 'The father (El padre)' de Florian Zeller (Reino Unido). Entre ellas, las tres películas que tienen los tres premios más importantes del Festival de Venecia de este año.

El alcalde donostiarra ha señalado que el Ayuntamiento y el Festival destinarán un número de entradas al departamento de Acción Social para su distribución entre personas con dificultades económicas. En esta edición, y debido a la reducción del aforo y del número de entradas, ambas partes han acordado distribuir a través de los servicios municipales de Acción Social una cantidad de entradas, aún por determinar, entre aquellos colectivos con mayores necesidades económicas.

Rebordinos ha avanzado que, "si todo va bien el jueves", se atreverán a anunciar las presencias previstas en esta 68 edición del Festival de San Sebastián. Según ha indicado, "no lo haremos sin cierto miedo porque puede haber cambios" debido a la pandemia por covid-19. En todo caso, ha señalado que "las más complicadas llegarían el primer fin de semana algunas y está todo más o menos cerrado". "El jueves os daremos una lista y veréis que en glamour español hay bastante y se mantiene alguna estrella que puede alegrar los ojillos de los fans", ha afirmado.

VENTA DE ENTRADAS Y AFOROS

En cuanto a la venta de entradas, este año únicamente online, que comenzó el pasado domingo, Rebordinos ha confesado que ese primer día de venta de localidades "es el día que menos quiero que llegue del año, es el más complicado", pero este año "ha ido muy bien".

"Teníamos algo que la complicaba, que todas las entradas son preasignadas, porque tenemos que tener la trazabilidad de todas las personas que vienen a la sala, hay un control absoluto, pero el sistema tenía una ventaja, que vendíamos de tres días en tres días", ha explicado, al tiempo que ha incidido en que "ha funcionado perfectamente, lo que no quita que haya habido gente que ha tenido que hacer dos horas de cola virtual".

En este sentido, ha destacado que "durante la primera hora cada diez minutos se vendían 700 entradas" y "llegó haber una cola virtual de mil personas". "Hay un equipo humano bestial, en poca cosa invertimos tanta gente y tanto equipo como en la venta de entradas", ha señalado.

También ha funcionado "muy bien" la reserva de entradas para los medios de comunicación. Rebordinos ha recordado que, frente a 105.000 entradas de venta directa que se vendieron el año pasado, en 2020 se puede vender "poco más de 30.000", debido a las restricciones de aforo por el coronavirus. "Lo que vamos sacando se va vendiendo en torno a un 90%", ha indicado por lo que, "más o menos, se venderá todo menos los cupos que se dejan para cosas de último momento".

Respecto a los aforos, ha indicado que son del 50 o 60% en salas de cine y en el Kubo grande del Kursaal sobre un aforo de 1.750 solo pueden entrar 600 personas por determinación del Gobierno Vasco, algo "razonable", aunque ello supone que en cada sesión en este recinto "perdemos mil espectadores", lo que suma 22.000 espectadores en toda esta edición.

"Realmente vamos a poder usar un 40 o 35% del aforo global, lo que tiene que ver en todo, instituciones, sponsors, todo el mundo ha colaborado con una reducción drástica de entradas", ha apuntado, algo que también se compensa con una reducción de los acreditados.

Al respecto ha señalado que habrá en torno a una asistencia del 70% de medios de comunicación y entre un 40 y 50% de acreditados, tanto de invitados como de industria, cifras que pueden "variar muchísimo de aquí al viernes, a favor en contra", según la evolución de la pandemia. "Los datos van a ser poco fiables hasta que termine la edición", ha aseverado.

De todas formas, ha previsto que asistan al festival en torno a la mitad de personas que otros años, "igual un poco más en prensa pero un poco menos en acreditados e invitados, unas cifras muy buenas con la que está cayendo".

Finalmente, Rebordinos ha pedido al espectador que "ayude" al Festival cumpliendo las normas, sobre todo en las calles, para evitar aglomeraciones, de forma que zonas como los alrededores del hotel María Cristina o el Kursaal, donde suelen agolparse los fans, sean únicamente de paso.