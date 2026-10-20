Reconocen como enfermedad profesional el covid persistente de una celadora de Bilbao al contagiarse en un hospital

BILBAO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Bilbao ha reconocido el derecho a una celadora de Bilbao con covid persistente a que sus bajas temporales fueran causadas por contingencias profesionales, al contagiarse en un centro hospitalario, según ha informado el Despacho de Abogados Parrado Asesores.

La demandante, que sufre covid persistente, agravado por un primer contagio y posteriores recaídas en sus centros de trabajo, podrá acceder a mejores indemnizaciones y prestaciones con esta consideración y logra "una herramienta de lo más valiosa" para su proceso de Incapacidad Permanente, que también tiene abierto.

La Incapacidad Temporal, que se extendió por un periodo de más de 18 meses, fue tildada en el inicio de su expediente como ennfermedad profesional. Sin embargo, la inspección médica cambió su dictamen a las pocas semanas, calificándolo de enfermedad común, y viendo la afectada "disminuidos sus derechos en cuanto a prestaciones", han detallado desde el despacho de abogados.

La sentencia recoge que "dicho proceso de Incapacidad Temporal comenzó como derivado de enfermedad profesional, y así debe mantenerse en su integridad". En esa línea, la abogada encargada del caso, remarca que "el covid persistente se diagnostica en noviembre de 2023, la Incapacidad Temporal fue iniciada en junio de 2022 y el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Mutualia cambian de enfermedad profesional a común en agosto de 2022".

Según la sentencia, "esto quiere decir que los síntomas del covid persistieron entre agosto de 2022 y noviembre de 2023" y "el cambio de contingencia del proceso de Incapacidad Temporal controvertido no es ajustado a derecho, y debió mantenerse el mismo como derivado de enfermedad profesional".

La demandante ha llevado este procedimiento a vía judicial, tras desoír el INSS y Mutualia, en vía administrativa, sus pretensiones. El juzgado reprocha, además, a Mutualia que en el proceso "negara que el contagio fue en el hospital donde desarrolla su labor profesional sociosanitaria", cuando el diagnóstico "fue claro al reflejarlo, y así lo plasmaba también el inicio de expediente de su Incapacidad Temporal", según los abogados.

Por posteriores agravamientos de sus patologías, ya que también fue diagnosticada la fibromialgia y una lumbalgia severa, derivada del covid persistente, la afectada ha iniciado un proceso de Incapacidad Laboral Permanente para el que esta sentencia será "una herramienta fundamental", han remarcado desde el despacho de abogados.