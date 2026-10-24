Red de vigilantes marinos cierra su XII Gran limpieza con 8.375 kilos de residuos retirados en el país, 690 en Euskadi

Una de las limpiezas llevadas a cabo por la red de buceadores - RED DE VIGILANTES MARINOS

BILBAO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red de vigilantes marinos, una red de buceadores que voluntariamente limpia los fondos marinos, ha finalizado su XII Gran Limpieza Internacional de Fondos Marinos y Playas con un total de 8.375,7 kilos de residuos retirados del mar, de los que alrededor de 690 se han retirado de las costas vascas.

Según han informado en un comunicado, el balance "cuenta mucho más que una cifra: baterías, redes fantasma, neumáticos, señales de tráfico, bicicletas, nasas, miles de colillas, antiguos residuos incrustados desde hace décadas y objetos tan insólitos como un VHS, una vela de barco o una tapa de alcantarilla muestran hasta qué punto la basura que generamos acaba encontrando caminos inesperados hacia nuestros ecosistemas acuáticos".

En la costa vasca, en concreto, se han retirado casi 690 kilos. En Lekeitio, Lekeitioko Urpeko Taldea ha recogido cerca de 200 kilos retirados del puerto y la costa. Entre los hallazgos destacaron dos baterías de coche y cientos de botellas de vidrio.

Por su parte, Marefondum/Divertek retiró en Getxo (Bizkaia) alrededor de 60 kilos, con numerosas latas, vasos de plástico y piezas de aluminio recuperadas del Puerto Viejo. Izaro Sub, en Bermeo (Bizkaia), recuperó del mar cerca de 60 kilos "en unas condiciones especialmente complicadas por lluvia y oleaje". Entre los residuos aparecieron colchones de sofá cama, defensas de embarcaciones, una batería de coche, un extintor, una antena VHF y la base de un cono de señalización.

En Zierbena (Bizkaia), Itxas-Dive recogió alrededor de 170 kilos de basura, incluidos tres neumáticos, dos nasas, botellas y latas. El hallazgo más singular fue una señal portuaria de limitación de velocidad a tres nudos.

Por último, Buceo Donosti retiró en San Sebastián más de 200 kilos con la participación de 38 buceadores en dos tandas. "Aparecieron muchísimas botellas de vidrio, garrafas y plásticos muy deteriorados, junto a redes de pesca perdidas o abandonadas, nasas, cabos, ruedas de coche y bicicletas", han enumerado.