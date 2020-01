Registrada una temperatura mínima en Salvatierra (Álava) de -3,3º C

Publicado 05/01/2020 11:01:14 CET

VITORIA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad alavesa de Salvatierra ha registrado durante la madrugada de este domingo la temperatura más baja de Euskadi con 3,3 grados centígrados bajo cero, mientras en Barrundia se han alcanzado -2,7º C, en Asparrena -2,2º C y en Alergía -1,6º C.

La Dirección de Atención de Emergencia y Meteorología del Gobierno vasco activará el aviso amarillo por temperaturas mínimas/heladas en el interior desde las 00.00 hasta las 10.00 horas de este lunes, ya que se producirán heladas débiles en el interior, más probables en Álava, donde pueden ser localmente moderadas. Las heladas, localmente, podrían coincidir con bancos de niebla, especialmente en la llanada alavesa.