El Rey visitará el próximo martes instalaciones de la Corporación Mondragon en Aretxabaleta (Gipuzkoa)

El Rey Felipe VI - A. Pérez Meca - Europa Press

SAN SEBASTIÁN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI visitará el próximo martes algunas de las instalaciones de la Corporación Mondragon en Aretxabaleta (Gipuzkoa). En concreto, conocerá el Centro de Desarrollo Directivo y Cooperativo de Mondragon, donde será informado de la trayectoria y evolución del grupo, así como las principales líneas estratégicas.

Posteriormente, el Rey se trasladará a una de las instalaciones de la Corporación, donde visitará una de las plantas especializadas en producción industrial.

Mondragon es uno de los principales grupos cooperativos y uno de los mayores grupos empresariales del Estado. Integrado por cooperativas y entidades dedicadas a la industria, la distribución, las finanzas y el conocimiento, desarrolla su actividad en los cinco continentes.

En 2025, el conjunto de cooperativas alcanzó unas ventas de 11.322 millones de euros, con una plantilla media de 71.415 personas tras la creación de 1.346 nuevos empleos.