San Sebastián alcanza su "mínimo histórico" de desempleo, un 5%

Presentaciónd el Barómetro de Fomento San Sebastián. - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barómetro Económico de Fomento de San Sebastián sitúa la tasa de paro de la ciudad en su "mínimo histórico", con un 5%, un punto por debajo de la media de la Unión Europea, con cerca de 34.700 personas contratadas y 94.100 contratos formalizados durante el año.

En rueda de prensa, la concejala donostiarra de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide, ha presentado el Barómetro Económico 2025, elaborado anualmente por Fomento de San Sebastián.

La edil ha afirmado que "San Sebastián cuenta con una economía diversificada, con una importante capacidad para generar actividad y empleo, y una especialización creciente en actividades intensivas en conocimiento". Además, ha apuntado que "el reto es seguir generando oportunidades laborales, especialmente para quienes encuentran mayores dificultades de acceso al empleo, y reforzar la competitividad de nuestra ciudad ante los cambios demográficos y económicos".

Oyarbide ha señalado que el mercado laboral donostiarra "mantiene un volumen de contratación similar al de años anteriores, con cerca de 34.700 personas contratadas (19.415 mujeres y 15.270 hombres) y aproximadamente 94.100 contratos formalizados a lo largo del año". La evolución de la contratación presenta, además, "indicadores positivos en su composición".

Asimismo, ha afirmado que, "aunque el número total de contratos se reduce un 1,1%, este descenso responde a la caída de la contratación temporal, que disminuye un 3,2%". Por su parte, la contratación indefinida ha aumentado un 1,6%, reforzando el peso de esta modalidad en el mercado laboral donostiarra.

Por colectivos, destaca el incremento de la contratación de menores de 35 años, que crece un 2,5% respecto al año anterior. También aumenta la contratación de mujeres un 1%, frente al descenso del 3,6% registrado entre los hombres.

Las personas de origen extranjero, por su parte, representan ya el 22% del total de personas contratadas, tras crecer su contratación un 4%. El análisis también identifica que la población activa disminuye un 2,6% y la ocupada un 1,1%, mientras que la población inactiva aumenta un 5%.

Por otro lado, según los datos, la parcialidad afecta al 50,3% de las mujeres contratadas en 2025 y la temporalidad al 56,1%. Además, el 42,5% de las personas desempleadas cuenta únicamente con estudios obligatorios. El PIB nominal por habitante alcanza los 53.800 euros, aproximadamente un 14% por encima de la media de Gipuzkoa y un 16% superior a la media de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

Por otra parte, el sector servicios concentra el 91,3% del empleo, el 89,6% de los establecimientos y el 88,2% del PIB municipal. Dentro de este ámbito, los Servicios Intensivos en Conocimiento (SEIC) representan el 47,5% del PIB y el 35,4% del empleo, reflejando la relevancia de las actividades que requieren conocimiento especializado, capacidades técnicas y talento.

San Sebastián cuenta con 15.365 empresas con sede social en la ciudad y 18.037 establecimientos este año, 107 más que el ejercicio anterior. Según Oyarbide, "este crecimiento refleja la capacidad de la ciudad para concentrar actividad económica y empleo, más allá de la ubicación administrativa de las sedes empresariales, y la sitúa entre las ciudades con mayor densidad empresarial del Estado, con 80 empresas por cada 1.000 habitantes".

El tejido empresarial está compuesto mayoritariamente por pequeños establecimientos, de forma que el 71,6% cuenta con menos de dos personas empleadas. Sin embargo, los 295 establecimientos de 50 o más trabajadores, que representan el 1,6% del total, concentran el 43,9% del empleo de la ciudad.

La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) alcanza el 7,6%, por encima de la media vasca, y destaca el perfil formativo de las personas emprendedoras, de las que el 45,6% cuenta con estudios superiores. Además, el 51,6% son mujeres y el 17,2% son personas de origen extranjero.

Finalmente, Oyarbide ha indicado que San Sebastián cuenta con 31 agentes integrados en la Red Vasca de Ciencia y Tecnología y supera por primera vez los 190.000 habitantes, con una población de 190.144 personas y "el envejecimiento continúa siendo uno de los principales retos estructurales: el 26,6% de la población tiene más de 65 años y la ciudad cuenta con cerca de un millar de personas centenarias".