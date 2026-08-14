San Sebastián aprobará este viernes el proyecto Altzaberri de Auditz Akular, "la mayor promoción de vivienda" en Euskadi

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SAN SEBASTIÁN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián aprobará este viernes el proyecto Altzaberri de Auditz Akular, "la mayor promoción de vivienda que va a tener Euskadi ahora mismo sobre la mesa", tras una reunión que se celebrará a las 11.00 horas, según ha revelado el alcalde, Jon Insausti.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Insausti ha fijado para este viernes la aprobación de los pliegos de Altzaberri tras aplazarse el pasado martes, y ha defendido que el lanzamiento de nuevas promociones de vivienda para las personas que, estando por encima de los baremos de vivienda protegida, no puede acceder al mercado inmobiliario.

"Creo que esa es una manera concreta de ofrecer respuestas concretas a la gran clase media donostiarra que todos los días levanta la persiana, se despierta, trabaja y que ahora mismo ve difícil el acceder a una vivienda libre y que está por encima de los baremos de una vivienda protegida", ha asegurado el alcalde, para reconocer que "ahí nos encontramos la gran mayoría de los donostiarras y es ahí donde tenemos que incidir".

En ese sentido ha abogado por una ciudad "accesible" respecto a la vivienda y cree que deben ser "audaces", ya que "hay una ciudad ya construida y tal vez la sociedad que somos hoy no corresponde a las viviendas que tenemos construidas".

"En Donostia tenemos que en una de cada tres viviendas vive sólo una persona, en gran parte esa persona es una persona mayor de 70 años y que a veces vive, en bastantes ocasiones, en una casa de mucho metraje. Creo que ahí podríamos hacer un trabajo quirúrgico de ir analizando vivienda por vivienda y poder plantear segregaciones, divisiones o cambios de usos que podrían hacer una vivienda mucho más adecuada a esa por su etapa vital y generar opciones de una vivienda nueva", ha afirmado Insausti.

El Ayuntamiento de San Sebastián decidió aplazar el pasado martes la aprobación del expediente de contratación del proyecto de Auditz Akular, ahora denominado Altzaberri, ámbito en el que se prevé la construcción de entre 3.000 y 4.000 viviendas, para "blindarlo ante hipotéticos recursos".